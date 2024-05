Fabiola Martínez no está dispuesta a enamorarse de nuevo

MADRID, 22 (CHANCE)

Fabiola Martínez ha reaparecido este miércoles en un evento de la Fundación Inocente y lo cierto es que llevábamos mucho tiempo sin hablar de ella sobre su vida personal y también, sobre las polémicas que hacen temblar la tranquilidad de su exmarido, Bertín Osborne.

En esta ocasión, la colaboradora de televisión nos ha confesado que está "muy centrada en proyectos nuevos que ya os contaré en breve, antes de final de año podréis saber de qué va todo" algo que la tiene "muy ocupada y fuera de eventos porque necesito dedicarle mucho tiempo".

Sobre su corazón, parece que Fabiola no piensa en enamorarse ya que ella misma nos asegura que "estoy enamorada de la vida, de mí, no hay ninguna relación" aunque "entera no estoy" porque "me lo paso fenomenal, hago lo que puedo, cuando quiero, con quién quiero y dónde quiero".

Y es preguntarle sobre una posible relación sentimental a corto plazo y Fabiola se escandaliza: "¡Ay no sé! no me lo planteo, tiene que ser alguien que me de un flechazo".

De lo que se mantenido como siempre es respecto a Bertín Osborne, ya que no ha querido comentar nada respecto a la polémica con Gabriela Guillén y se ha desvinculado nuevamente del tema: "Hace tiempo que no lo hacéis y me parece fenomenal porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo está el señor". Eso sí, ha dejado claro que habla con él habitualmente: "Sí, claro que sí, pero no voy a contar nada".