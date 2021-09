Fabiola, contundente sobre su relación con Bertín tras ver a Paz Padilla: “El amor es muy bonito, pero...”

La empresaria venezolana, Fabiola Martínez, se ha mostrado muy contundente esta semana a la hora de aclarar la relación que mantiene en estos momentos con su ex, el cantante Bertín Osborne. Y lo hacía a la salida de la obra 'El humor de mi vida', un espectáculo que presentaba la presentadora de Telecinco, Paz Padilla, que perdía el año pasado a su marido, Antonio Juan Vidal, tras una larga lucha contra un tumor cerebral.

Precisamente Padilla ha estado muy ligada a la ex pareja del cantante. Principalmente por la repercusión que tuvo la entrevista que Osborne le realizó para su programa de Telecinco, 'Mi casa es la tuya', en la que ambos hablaron, muy emocionados y entre lágrimas, de la vida y de las relaciones sentimentales. Unas palabras de arrepentimiento del presentadora que le ofrecieron a su ex hace apenas unas semanas en la entrevista que concedió al programa de la misma cadena, 'Viernes Deluxe', y en el que aclaró los reproches realizados a Bertín en las últimas semanas.

Fabiola, muy contundente sobre Bertín



Sobre su reacción a la obra de la presentadora de Mediaset, Fabiola explicaba a la salida a los periodistas que se encontraba muy emocionada. “No he parado de llorar. Muchas de las cosas que dice uno las piensa, siempre, así que me ha movido muchas cosas” aseguraba. Confirmaba, además, que Bertín le había felicitado pro su entrevista hace semanas con el equipo de 'Sálvame'.

Fabiola y las hijas de Bertín



Otro de los temas espinosos que ya trató Fabiola en Telecinco y que ha vuelto a aclarar esta semana es su no asistencia a la boda de la hija de su ex pareja. Desde que Bertín y Fabiola pusieron fin a su separación, ambos han demostrado mantener muy buena relación. También la modelo sigue teniendo una conexión muy especial con las hijas de Bertín Osborne, sin embargo, no asistirá a la boda de Claudia Osborne.

Fabiola ha insistido en que "no es el lugar ni es el momento, ya no tiene sentido. Cada día me reafirmo más, todo tiene su momento. Claudia ella sabe que la quiero un montón". Y es que según la ex mujer de Bertín, el hecho de no asistir a la boda no cambia nada entre ellas.

