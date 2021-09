Fabiola desvela lo que significa todavía Bertín Osborne para ella: "He llorado mucho"

La ex mujer de Bertín Osborne ha confesado cómo ha sido realmente su separación.Fabiola Martínezasegura que han sido meses muy duros en los que ha llorado mucho. Sin embargo, reconoce que no sirve de nada empeñarse, y que cuando el amor se acaba, lo más sensato es aceptarlo y empezar una nueva vida.

La venezolana reconoce que aunque la separación no ha resultado sencilla porque le ha supuesto terminar con veinte años de relación. Sin embargo, Fabiola admite estar feliz con su nueva soltería.





Una de las entrevistas que ha concedido la venezolana en estos últimos meses ha sido a "Sálvame", donde Fabiola reconoció los momentos más duros de su conviviencia con el presentador, lo que significa para ella su familia y cómo sus hijos han sido un gran apoyo en estos tiempos que corren.

Ella ha desvelado que el presentador de "Mi casa es la tuya" la llamó después de su aparición en el programa de Telecinco, y que sus palabras fueron para feclitarla. Según Fabiola, Bertín consideró que había sido muy valiente "porque Sálvame impone".

La reacción de Bertín Osborne a la entrevista de Fabiola Martínez: "El tiempo dirá, todo está bien" https://t.co/VQopkZn7OE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 9, 2021

Desde que Bertín y Fabiola pusieron fin a su separación, ambos han demostrado mantener muy buena relación. También la modelo sigue teniendo una conexión muy especial con las hijas de Bertín Osborne, sin embargo, no asistirá a la boda de Claudia Osborne.

LA LIBERTAD DE FABIOLA

Fabiola ha insistido en que "no es el lugar ni es el momento, ya no tiene sentido. Cada día me reafirmo más, todo tiene su momento. Claudia ella sabe que la quiero un montón". Y es que según la ex mujer de Bertín, el hecho de no asistir a la boda no cambia nada entre ellas.





Durante todos estos meses, su vida personal se ha convertido en el centro de todas las miradas, y ella lo sabe. Por eso no tiene inconveniente en responder a las preguntas de los periodistas. Tampoco le importa reconocer que ahora está disfrutando de ella misma, de hacer lo que le apetezca, "de acostarme a la hora que me plazca o de quedarse en casa cuando me apetece".

Fabiolaha reconocido estar tranquila, aunque también confiesa que ha llorado mucho por su separación. Pero como ella dice, su relación con Bertín es estupenda: "Nos queremos mucho".

