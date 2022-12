Esta tiktoker canadiense explica las costumbres que más le han sorprendido de España y se vuelve viral

Las costumbres españolas son variadas y dependen de cada zona del mapa. Aun así, cuando una persona de otro país nos visita, sí que reconoce puntos comunes entre las distintas regiones y es capaz de atisbar algunos hábitos propios de nuestro país y aunque cada comunidad pueda tener sus matices, a ojos de un visitante foráneo, parecen todas iguales.

La idiosincrasia de los españoles es conocida entre los que vienen a visitarnos. Cuando llegan, esperan la felicidad, la diversión o la cercanía. Y normalmente, ya sea el norte o el sur, el este o el oeste, cualquier lugar hispano no suele defraudar. Aun así, siempre puedes encontrarte alguna característica que permanecía ajena a tus ojos y de la que solo te percatas cuando alguien te llama la atención sobre ello.

El TikTok viral sobre nuestras costumbres

"Cosas españolas que enviarían a los canadienses a un coma", así titula April The Greatsu vídeo viral en la conocida red social TikTok. Son seis los puntos que señala.

El primero es llevar zapatos puestos dentro de la casa, algo que le choca enormemente, "específicamente no quitártelos cuando visitas la casa de un amigo". La realidad es que en España no nieva tanto como en Canadá, por lo que no es necesario.





El segundo es "las horas del banco". La canadiense se ha quedado perpleja de que solamente esté abierto de ocho a dos de la tarde: "¿Cómo una persona normal que trabaja de nueve a cinco va al banco?".

La siguiente es el horario de comida. La joven se sorprende de que se almuerce entre las dos y las tres y se cene entre las nueve y las diez. "Incluso he visto a gente comer a las once", cuenta April.

La cuarta es "compartir la comida". A la tiktoker le encanta disfrutar de las tapas españolas pero reconoce que tanto en su país de origen como en Estados Unidos, son "un país muy individualista". Cuenta que cuando va a un restaurante cada uno pide su plato se come estrictamente lo suyo.

En quinto lugar, la muestras públicas de cariño. En este caso, la joven no desarrolla demasiado este punto, simplemente lo menciona. Los españoles pueden resultar más cercanos y sentirse más cómodos con el contacto directo con otras personas, si lo comparas con otros países del norte de Europa o incluso con otros de América.

En último lugar, le sorprendió lo directos que somos. "Dame una cerveza", parafrasea la canadiense en alusión a la forma en la que los españoles piden algo en la hostelería.

Las cosas canadienses que mandarían a coma a los españoles

Debido al éxito de su anterior TikTok, la joven plantó su móvil frente a ella de nuevo y enumeró las cosas de su país que más sorprenderían a los españoles. En primer lugar, el invierno, mucho más duro en Canadá "incluso -20ºC", mientras que las mínimas en Madrid no están pasando de 8ºC. También la falta de terrazas o el hecho de que muy pocas personas fuman en el país americano.





Además, reconoce que su país es mucho más caro y que no podrías encontrar pan por menos de "cinco dólares". El horario de los bares, que cierran a las dos y media de la noche, considera que sería algo chocante para los españoles. Y por último, el francés, que April ya conoce que no le gusta demasiado a los españoles.