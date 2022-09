El algoritmo de TikTok: esta es la música y las cuentas que más se viralizan en la red social

El mundo está cambiando continuamente. Lo que hoy parece ser tendencia, mañana puede dejar de serlo y esto ocurre también en las redes sociales. Los trends no perduran en el tiempo y pasados unos días, una nueva canción, un nuevo challenge o incluso un nuevo artista llega a las plataformas sociales para revolucionarlas y dejar atrás todo aquello que parecía estar "de moda". Esto, como no podía ser de otra forma, ocurre también con TikTok.

Esta red social, enfocada en los más jóvenes, permite a los usuarios compartir vídeos cortos a los que pueden agregar música y los permite explotar toda su creatividad. No obstante, y como no podía ser de otra forma, nada es para siempre y las tendencias dentro de la aplicación no hacen más que cambiar. ¿Qué es lo que viene en TikTok y qué puede ser tendencia en las próximas semanas? En 'Lo que Viene' te lo contamos.

Nuria Jordá, la joven con disfagia que utiliza TikTok para dar a conocer su enfermedad

En menos de dos semanas, Nuria Jordá, de tan solo 21 años, ha conseguido acumular casi 400 mil seguidores y más de ocho millones y medio de 'me gusta' en TikTok. Eso sí, lejos de lo que se suele ver habitualmente en el feed o el 'para ti' de muchos usuarios, Nuria no sube contenido musical, ni bailes. El contenido de Nuria no es otro más que el de dar a conocer el trastorno con el que convive diariamente: la disfagia.

A través de estos vídeos cortos, la joven trata de responder las dudas de toda la comunidad que quiere seguir de cerca cómo es su día a día con la enfermedad que, tal y como ella misma ha contado, se trata de un trastorno en el proceso de tragar. En este caso, afortunadamente, es reversible y trabaja mano a mano con un logopeda para tratar de mejorar.





Después de que a Nuria le detectaran un tumor en la carótida y sufrir complicaciones durante una intervención quirúrgica (y pasar más tiempo de lo debido intubada), la joven sufre ahora este trastorno. Ahora, de hecho, Nuria tiene dificultades para ingerir tanto alimentos sólidos como líquidos.

Morat y su nuevo tema '506', tendencia desde hace días

El grupo de música colombiano Morat sigue causando tendencia entre los más jóvenes. Gracias a sus canciones pegadizas y alegres, han conseguido hacerse con el cariño de muchos usuarios en redes sociales y cada vez que estrenan un nuevo tema, se hacen virales.

En este caso, y junto al artista Juanes, han conseguido hacerlo incluso antes de estrenar la canción. Desde hace semanas, un breve fragmento del tema '506' ha estado circulando por TikTok y ha revolucionado la aplicación, con miles de usuarios cantando el tema a todo pulmón.

Una canción que finalmente se estrenó en España en la madrugada del pasado viernes pero que ha ganado mucha repercusión, tanto dentro como fuera de la aplicación. Es más, es probable que este tema siga ganando fuerza y durante las próximas semanas sea la canción elegida por muchos para sus vídeos de TikTok.

El algoritmo de TikTok, la otra cara de la moneda: ¿cómo hacerme viral?

Es posible que, si eres un usuario habitual de TikTok, te hayas preguntado en más de una ocasión cómo hacerte viral. Es decir, cómo ganar visibilidad en tus vídeos, conseguir un mayor número de interacciones y hacer que tu contenido sea compartido por otros usuarios. Lo cierto es que no existe una formula exacta, pero en general TikTok tiene en cuenta tus preferencias como los vídeos a los que has dado me gusta, los que has compartido, el tipo de vídeos que hacen las cuentas a las que sigues, los comentarios que publicas e incluso el contenido que tú mismo creas.

No obstante, y aquí llega la parte más importante, la propia red social recomienda explorar los hashtags, los sonidos o incluso los temas que son tendencia o que están siendo más utilizados dentro de la propia aplicación. De esta forma, si sigues los últimos trends o canciones más virales, tienes más posibilidades de aparecer en el feed de otros usuarios y conseguir hacerte así viral.

Escucha 'Lo que Viene', en COPE

El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad mañana se habrá quedado en algo “antiguo”. Ese frenético ritmo que, muchas veces nos hace preguntarnos… y, ¿qué será lo siguiente?

Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo… pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación… los cambios sociales nos están empujando como sociedad para seguir avanzando. En COPE queremos presentarte todas estas novedades con el objetivo de que no se te escape ninguna, de que estés enterado de por dónde viene el futuro.

Todos los domingos desde las 5H, José Ángel Cuadrado descubrirá 'Lo que viene' con la ayuda de expertos en tendencias, tecnología y futuro. ¡Estás invitado!