El ejemplo con el que Sandra Golpe desmonta los ataques de Iglesias a Vallés: “Eso lo contamos”

La presentadora del espacio de informativos de Antena 3 de las 15 horas, Sandra Golpe, ha vuelto a salir en defensa de su compañero de las noches, Vicente Vallés, atacado hace meses por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Además, la periodista ha dado un claro ejemplo con el que desmonta la teoría de que su espacio de información se dedica a atacar a Podemos, como argumentaban tanto el secretario general morado como el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.

No es la primera ocasión en la que la periodista sale al paso para desmentir que ellos sean “el azote de la izquierda”. Ya el pasado mes de julio, cuando el diario de Dina Bousselham publicó un vídeo de Vallés que compartiría Echenique, la respuesta de Golpe era de lo más contundente: “Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de Vicente Vallés está muy feo, Echenique. Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! Qué cansino desmentirlo tantas veces)”.

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! ��Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

Posteriormente, y en una entrevista el 19 de julio, la presentadora volvía a la carga, en esta ocasión contra Iglesias, que había calificado a su compañero como “presunto periodista”. “Nos van a buscar pero no nos van a encontrar, porque trabajamos con honestidad. Pablo Iglesias no se da cuenta de que ya no es tertuliano, que es vicepresidente de un gobierno”.

El ejemplo de Sandra Golpe para desmontar a Iglesias

Ahora, y a través de una entrevista con Huffington Post, Sandra Golpe volvía a la carga al ser preguntada por esa etiqueta de “azote de la izquierda”. “Ellos tendrían que ver que es poco común descalificar a un periodista simplemente por informar. Ese partido hizo algo que no hicieron los otros, hablaron de un ‘presunto periodista’ que de presunto no tiene nada (Vicente Vallés)”, zanjaba.

Pero en esta ocasión la periodista iba más allá poniendo encima de la mesa un ejemplo que echa por tierra los argumentos de Podemos. Y es que, según relata, en más de una ocasión se han dado noticias positivas de una ministra de Podemos.

“También hablamos bien de Unidas Podemos cuando generan buenas noticias que hay que realzar. Yolanda Díaz, por ejemplo, está consiguiendo muchos pactos con el diálogo, y eso también lo contamos”, zanjaba.

Sangra Golpe, sobre la gestión de la pandemia

Tampoco se ha mordido la lengua la periodista a la hora de responder a la pregunta del millón: ¿ha gestionado bien el Gobierno la pandemia? “Buena, buena no ha sido la gestión, es de lógica”. Y, por último, mandaba un recado también a la oposición y, en general, a toda la clase política en el parlamento: “Ha tenido que venir una segunda ola para que veamos que necesitamos un consenso. Ya es hora de que se pongan de acuerdo, porque tiene muy mala pinta”.