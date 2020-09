Vicente Vallés desvela cómo se enteró de que Iglesias le había criticado en el Consejo de Ministros

En los últimos meses, Pablo Iglesias y Vicente Vallés no han dejado de protagonizar momentos en los que intercambian pullas, incluso los ataques entre ambos protagonistas se han hecho algo habitual. Es por esto por lo que Vicente Vallés ha hablado, en una entrevista para Zenda, de una de las últimas veces que Iglesias le mencionó en uno de sus discursos.

"En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar 'cloaquín' a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto", dijo el político en una ocasión.

Según ha confesado el periodista, respecto a que si sintió esas palabras como una manera de ejercer presión o de poner a un periodista en el paredón, recibió esas declaraciones como "un ejemplo de cierta sutileza", aunque "no la mejor". "Recuerdo que yo iba en el coche cuando dijo eso Pablo Iglesias, tenía la radio puesta y lo iba escuchando en directo. Y lo primero que pensé cuando lo escuché es: '¡Cómo ha cambiado mi vida en los últimos años!'", reveló.

"Porque, claro, cuando yo empecé a hacer información política hace, no sé, veinticinco años, una de las cosas que hice fue, precisamente, cubrir las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en Moncloa. Y jamás hubiera podido imaginar que un vicepresidente del Gobierno iba a estar hablando de mí en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los viernes", coninuó explicando.

"Me llamó mucho la atención y me hizo hasta gracia en ese momento. Es verdad que luego se habló de muchas cosas, de las presiones y tal… Yo me lo tomé con un poquito más de filosofía. Pero también me preocupó que, con tantos y tan graves problemas como tiene el país en este momento, en una rueda de prensa con cuatro miembros del Gobierno se estuviera hablando de periodistas".

De la misma manera, respecto a los titulares que le culparon de hacer saltar las alarmas en Moncloa "por impedir a la televisión ser fiel a Sánchez", Vallés declaró que "la gente exagera mucho". "Tenemos que tomar las cosas con mucha más normalidad. No creo que en Moncloa hayan saltado las alarmas, de ninguna manera. En estos tiempos, casi cualquier cosa se puede convertir en trending topic", apuntó.

No obstante, no se ha mostrado ofendido ante esas acusaciones y aseguró que cree necesario que exista esta libertad de expresión, aunque digan "auténticas barbaridades": "Vivimos en un país en el que la libertad de expresión está asegurada. Sólo hay que ver la cantidad de cosas que se dicen, algunas auténticas barbaridades, y está permitido que sea así, y está bien que se permita. Siempre y cuando no hablemos de amenazas personales", concluyó.

El intercambio de pullas entre Vallés y Pablo Iglesias

Fue en julio cuando la relación entre ambos se fue tensando. Pablo Iglesias asistió al plató de 'Las mañanas de RNE' para hablar sobre el caso Dina. No obstante, siguiendo con su argumento, no desaprovechó la ocasión para arremeter contra los medios de comunicación.

Iglesias, que siempre ha atribuido el robo a las llamadas "cloacas del Estado", aseguró durante la entrevista que "la dimensión fundamental de esas cloacas es mediática" y señaló a varios periodistas y medios de comunicación: "Del diario El Mundo, de OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos de El Confidencial, en manos de miembros de la Policía llamada patriótica", comentó.

Asimismo, el líder de Podemos ya había hecho una acusación de este tipo anteriormente: "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente. Que es como, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendrían que haber hecho con nosotros que aún no han hecho?".

Dadas las declaraciones del político, Vicente Vallés decidió responder horas después en directo el del informativo de Antena 3. En primer lugar, el presentador quiso hacer hincapié en que Iglesias había cargado contra "medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista".

Acto seguido, respondiendo a las palabras de Iglesias, hizo referencia al hecho de que el vicepresidente custodiara la tarjeta robada a Bousselham para "no someter más presión" a su entonces asesora. "Es decir, Pablo Iglesias decidió no someter a más presión a Dina Bousselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Bousselham no tener la tarjeta aunque ella era su legítima propietaria y, por tanto, conocía su contenido", argumentó.