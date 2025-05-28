¿Es bueno poner protector solar a los bebés? Un oncólogo señala qué haces mal y explica cómo cuidar su piel para evitar el riesgo de cáncer

Estamos acostumbrados a leer todo tipo de consejos sobre el cuidado de nuestra piel en verano para evitar los melanomas, así como la necesidad de concienciar sobre los riesgos de la exposición excesiva al sol . No obstante, nunca es demasiado cuando hablamos de cuidarnos y de prevenir el riesgo de sufrir cáncer de piel.

El doctor Diego Alcaraz es oncólogo de GenesisCare y recuerda a COPE que los niños "son más vulnerables al daño solar", debido a su piel fina y sensible. Explica que cuando un niño en su infancia y adolescencia, "aumenta el riesgo de cáncer en la vida adulta", de ahí la importancia de la adecuada protección en los más pequeños.

Ahora bien, debes saber que no todo vale y a la hora de la verdad es importante que sepas qué hacer y cómo cuidar su piel.

Por eso, el oncólogo hace una distinción entre los cuidados en bebés menores de seis meses y niños mayores de estos seis meses, ya que la protección de unos y otros es diferente.

¿CÓMO CUIDAR LA PIEL DE TUS HIJOS DE LA RADIACIÓN SOLAR?

El oncólogo explica que en menores de seis meses, es importante evitar "la exposición directa al sol", así como "mantenerlos en la sombra; usar ropa ligera que cubra brazos y piernas; sombrero de ala ancha y cochecitos cubiertos". Sin embargo, y si bien puede parecer una premisa básica, asegura que no está recomendado "el uso rutinario de protector solar", sino que tan solo hay que aplicar "una pequeña cantidad en zonas expuestas".

En cuanto a los niños mayores de seis meses, apunta, "usar ropa protectora, sombrero, gafas de sol y protector solar con filtros físicos, que son menos irritantes para la piel sensible de los niños".

De hecho, el doctor recuerda la importancia de protegerse la piel frente al sol, independientemente de la edad o incluso el color de piel. "La exposición solar acumulada en la infancia, esto es muy importante, tiene un impacto significativo en la salud futura de la piel, por lo cual la protección en los niños es fundamental", apunta.

De hecho, cuando seguimos estas recomendaciones, "se reduce el riesgo de quemaduras, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel para toda la familia".

¿QUÉ ES EL SPF Y CUÁL ELEGIR?

El doctor Alcaraz ha recordado el significado de SPF que aparece en los botes de todos los protectores solares y hace alusión al factor de protección solar, es decir, "indica cuánta radiación ultravioleta de tipo B bloquea el protector solar". Por ejemplo, una SPF de 30 bloquea, aproximadamente, el 97% de los rayos UV, mientras que una de 50 lo hace en torno al 98%. "Por lo tanto, la FDA de los Estados Unidos recomienda no confiar en productos con una SPF mayor a 50, ya que la diferencia es mínima", apunta.

Para todos es importante usar el protector solar de amplio espectro, que protege tanto contra las radiaciones UVA y UVB, con SPF de 30 o más. Además, recomienda aplicarla 15 minutos antes de salir y utilizar una cantidad similar a la de un vaso de chupito, en el caso de un adulto, y reaplicarla cada dos o cuatro horas".

"En cuanto a los niños pequeños, se prefieren filtros físicos y para adolescentes con acné elegir fórmulas libres de aceite", subraya. Para los adultos, por otro lado, se pueden utilizar protectores de niños sin ningún tipo de problemas.

Otras de las recomendaciones que hace, si bien básicas, es importante recordarlas: