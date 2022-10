El dueño de un bar de Cantabria aplica una nueva medida que deja a cuadros a sus clientes: "Hay que educar"

Internet nos ha acercado a muchos bares y restaurantes, ya que sin esta herramienta, nos hubieran resultado muy difíciles de localizar algunos de ellos. Además, leer opiniones sobre el establecimiento al que queremos acudir previamente, también hace una idea de cómo es ese establecimiento. La situación de la hostelería con la pandemia del covid se vio paralizada y ahora la subida de las tarifas eléctricas amenaza con cerrar muchos establecimientos de todo el país. Y pese a todo, ahí siguen. Al pie del cañón.

Ante esta situación, el dueño de un bar en Cantabria ha optado por tomar numerosas medidas para paliar la subida de los precios en su negocio. Por ejemplo, inicialmente decidió reducir los horarios y los días de apertura semanales. De tal forma, que actualmente abre su negocio de jueves a domingo, para reducir en costes y aprovechar los beneficios recogidos durante el fin de semana.





Pero la medida que más comentarios ha despertado ha sido la de introducir el pago de 1,50 euros a aquellos clientes que no consuman nada, para poder mantener sus negocios abiertos. Además, el dueño defiende que es una medida que educa a los consumidores, de esta forma, tienen en mente que "la hostelería es un negocio", subraya.

El hostelero ha decidido aplicar esta medida, ya que en su local ha llegado a tener momentos en los que un "23% de los asientos del local estaban ocupados por clientes que 'no toman nada'".

El dueño de un bar de Toledo responde la reseña de un cliente: "Es increíble"

Los bares son lugares en los que, normalmente, los españoles pasamos buenos momentos. Pero los clientes también reseñan malas experiencias o ratos que han pasado en dichos establecimientos. Algo así es lo que le sucedió a una persona que acudía a un bar de Toledo. Luis Miguel (así dice llamarse) aseguró que intentó sentarse a comer en el restaurante pero le dijero que no podían ofrecerle mesa porque no tenía reserva. Por eso, plasmó su frustración a través de Google.





"Me he acercado ya que estoy de viaje en Toledo y un amigo me había recomendado este local. Y cuando llego me dice: ¿tienes reserva? ¿no? Pues entonces nada. Al parecer sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre. No sé como estará la comida allí pero desde luego el trato al clientefatal, parece que van de sobrados. Al menos, que me hubiesen dicho tiempo de espera estimado, pero directamente me he largado. Desde luego, ni aunque tuviese opción de volver, volvería. Hay que saber tratar a los clientes y también a los turistas", explica este cliente visiblemente molesto.

Ante esta crítica recibida, el dueño del local le ha dado una lecciónal cliente. "Al parecer si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted puede sentarse".

Además, ha asegurado que "es increíble que admitiendo abiertamente que ni siquiera has cruzado la puerta ya te crees con derecho a despreciar el trabajo de mucha gente y que tu opinión sobre algo que ni conoces pueda ser publicada. En fin, gracias por venir".

No hubo más réplica pero lo que está claro es que los dueños de establecimientos tienen que enfrentarse continuamente a este tipo de reseñas que tienen por objetivo principal perjudicar al local para bajar su puntación a través de distintas plataformas.