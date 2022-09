La dueña de una pizzería de Ibiza responde la reseña de un cliente que critica al camarero: "A vosotros"

Seguro que alguna vez te has fijado en las opiniones que hay Internet antes de reservar en un hotel o un restaurante. Entras, lo lees y formas tu propia opinión sin ni siquiera conocer el lugar. Los comentarios, en muchas ocasiones, son incluso anónimos.

Localizar un restaurante bien valorado gastronómicamente es muy sencillo gracias a estas reseñas de los clientes que acuden a los establecimientos. Su lectura da una noción de lo que puede encontrarse ahí y si es acorde a lo que queremos o no. Muchas veces, este tipo de comentarios y las respuestas de los propietarios se convierten rápidamente en viral por la ironía o el humor que emplean en muchas ocasiones. No obstante, un simple comentario negativo también puede contribuir a que un establecimientos se plantee contestar al cliente. Es el caso de una pizzería de Ibiza.





Una mala experiencia

Cuando una pareja estaba de vacaciones en la isla, decidieron ir a este restaurante a comer. Un usuario criticó que resultó una "mala experiencia con el camarero". Los comensales vieron como las pizzas iban llegando a las mesas que llegaron después sin que ellos recibieran sus pizzas. Estaban "de vacaciones" y que por eso "no importa tanto", pero la reacción al advertir al camarero de esa situación fue lo peor: "En lugar de asumir el error (se había olvidado el pedido de nuestra mesa, según nos comentaron después otros camareros) se puso a hablarnos de forma brusca y a decirnos que no había habido ningún problema, que esperásemos".

Las pizzas llegaron una hora después. Lejos de salir a pedir disculpas, el camarero, tal y como explica la reseña, "no quería salir por no dar la cara". La única disculpa que recibieron fue "un chupito", a lo que la reseña añade: "vamos, lo habitual". Finalmente, el cliente cierra su crítica diciendo que "no volvería a este restaurante por el trato".





La contestación de la pizzería

La propietaria del local respondió a la reseña disculpándose. Justificó el trato del camarero alegando que "es nuevo y está en prueba", pero que después de esa actuación se han dado cuenta "que no es el perfil". "Hemos decido que su manera de trabajar no es para nada lo que estamos buscando", sentencia la respuesta.

La dueña ha ofrecido también una invitación a los comensales insatisfechos: "Me gustaría invitaros para una pizza si estáis todavía en Ibiza y poder daros un buen recuerdo de nosotros gracias por venir".