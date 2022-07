La curiosa respuesta del dueño de un restaurante a un cliente por mancharse: "Se nos está ocurriendo..."

Localizar un restaurante bien valorado gastronómicamente es muy sencillo gracias a las reseñas de los clientes que acuden a los establecimientos. Su lectura da una noción de lo que puede encontrarse ahí y si es acorde a lo que queremos o no. Muchas veces, este tipo de comentarios y las respuestas de los propietarios se convierten rápidamente en viral por la ironía o el humor que emplean en muchas ocasiones. No obstante, un simple comentario negativo también puede contribuir a que un establecimiento se haga viral en las redes sociales.

Eso es lo que le ocurrió a este restaurante. Una usuaria contó su experiencia en el local, cuya respuesta fue recogido por la cuenta de Twitter @soycamarero.





"Me manché los pantalones con arroz y ahora no sale la mancha", aseguró. "Le pongo tres estrellas, por lo demás todo bien", concluyó la clienta. Un comentario que, como no podía ser de otra forma, obtuvo la respuesta del propietario del local, que no dejó indiferente a nadie después de tirar de humor.

La curiosa respuesta del dueño de un restaurante a un cliente por mancharse

A pesar de la reseña negativa de la usuaria, el restaurante no quiso quedarse atrás y le replicó con una particular respuesta: "Se nos está ocurriendo un nuevo modelo de negocio: restaurante con lavandería. Clientes contentos, nosotros contentos. Esperamos que los pantalones fueran del Primark. Saludos y hasta la próxima", concluyeron.





Las redes sociales, como no podía ser de otra forma, reaccionaron de inmediato y se mostraron claramente a favor del dueño. "A vuestro bar viene cada tonto también...", "Yo no hubiera reaccionado con esa inteligencia ante tamaña demostración de estupidez" o "En los bares y restaurantes se da de comer pero no se enseña a comer" fueron tan solo algunas respuestas con las que los usuarios de Twitter reaccionaron al comentario de esta mujer.

El dueño de un bar de Girona responde la reseña de un cliente y su queja por el servicio: "Todo son opiniones"

"Una noche de verano, la terraza medio vacía. Mucho personal pero el servicio muy lento. Las raciones escasas. Fallo en la cuenta. La calidad en sí de la comida no estaba mal, aunque tampoco nada del otro mundo", escribía el cliente en cuestión hace un año a través de Google. sobre un bar en Sant Felliu de Guíxols (Gerona).





La respuesta del propietario no tardó en llegar y no dejó indiferente a nadie. "Todo son opiniones, erais 4 personas y habéis tomado 3 bebidas, puede pasar que os cobren un agua de más (habíais pedido dos y habéis devuelto una) la comida puede que os parezca escasa, pero sí pedís 3 tapas para 4 personas puedo entender que os parezca poco, siento que vuestra estancia en mi local no haya sido suficiente". Pero no acaba aquí y remata. "Quizás vosotros tampoco sois el tipo de clientes que me gustaría tener".