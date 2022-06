La dieta que ha seguido Vicky Martín Berrocal para adelgazar más de 15 kilos: lo cuenta ella misma

Al comenzar el mes de junio, muchas personas buscan seguir una dieta que les haga perder peso y así comenzar la "operación bikini" para poder ir a la playa o a la piscina. Esta es la dieta que ha llevado a cabo Vicky Martín Berrocal para perder 18 kilos:

En su dieta hay que ser consciente de incorporar nutrientes, vitaminas, proteínas e hidratos. En su caso lo que hizo fue aumentar el número de frutas y verduras en su día a día. Y por otro lado, redujo la ingesta de hidratos de carbono. En la dieta de la empresaria debían completarse cinco comidas al día, lo cual ayuda a saciar la sensación de hambre y evitar los 'atracones de comida'. Además, en las cenas Berrocal apostó por cenas ligeras.

Por otro lado, Martín Berrocal ha señalado que no solo hay que tener en cuenta el cambio de rutina alimentaria, sino que también hay que llevar a cabo un cambio de mentalidad. Por otro lado, destacar que acompañó su dieta de ejercicio físico diario, por ejemplo, salir a caminar 45 minutos todos los días hace que podamos percibir pequeñas pérdidas de peso.





Esta no es la primera vez que Berrocal ha llevado a cabo una dieta para conseguir una transformación física en cuestión de meses.

Así confesó Vicky Martín Berrocal cómo perdió peso anteriormente

En ocasiones anteriores la actriz confesó las severas restricciones a las que se sometía con la comida, ya que llegaba a tener una "relación tóxica con la comida"

Dentro de los problemas que ha sufrido la modelo, ella misma reconoció que se encuentra la existencia de los atracones. "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", confesó en una de sus últimas declaraciones.





Una de las claves que explicó en más de una ocasión en redes sociales es que tenía que mantener un número más alto de pequeñas comidas a lo largo del día para evitar atracones. "La verdad es que si no meriendo, ¡llego a la cena que ¡me lo como 'to'! Y eso es lo que no puede ser”, confesó.

Y es que Vicky Martín Berrocal contó con una entrenadora personal, Cristina Díaz, junto a la que animó a todos sus followers a "entrenar, sufrir y sudar con Vicky". Pero, si nos vamos hasta la dieta, ¿cómo lo ha conseguido? Mejorando la alimentación y aumentando los ejercicios.

La modelo lamentó que se ha tirado "toda la vida" a régimen hasta que descubrió que vivía con obesidad. No obstante, defendió que siempre ha mantenido una actitud positiva, fuera cual fuera su talla de ropa o la forma de su cuerpo. “He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”

Pero todo dio un vuelco de 180 grados cuando pasó el coronavirus. Después del covid se realizó una analítica y descubrió que las cosas no iban bien: "No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto".