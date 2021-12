Vicky Martín Berrocal desvela cómo ha adelgazado 20 kilos en 6 meses: lo cuenta ella misma

La modelo Vicky Martín Berrocal ha sorprendido en los últimos meses a sus seguidores de redes sociales con una transformación física espectacular: ha perdido casi 20 kilos de peso en apenas 6 meses. Un cambio radical que tiene toda una historia detrás que la ex de 'El Cordobés' se ha atrevido en los últimos días a exteriorizar y a hablar abiertamente de ello a la prensa, explicando además cómo ha conseguido esa espectacular figura en apenas medio año y a sus 48 años.

Y es que, tal y como confiesa la actriz, un momento clave para ella ha sido precisamente la pandemia y haber pasado la Covid-19, tras lo que se percató de que arrastraba un serio problema con la comida. Como ella misma relata en sus publicaciones de Instagram, se trataba de una “relación tóxica con la comida”. No obstante, con un poco de ayuda, ahora Martín Berrocal luce una figura estupenda.









Así ha perdido Vicky Martín Berrocal 20 kilos



Dentro de los problemas que ha sufrido la modelo, como ella misma reconoce, han estado los atracones. "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", confiesa.

Una de las claves que ha explicado en más de una ocasión en redes sociales es que tenía que mantener un número más alto de pequeñas comidas a lo largo del día para evitar atracones. "La verdad es que si no meriendo, ¡llego a la cena que ¡me lo como 'to'! Y eso es lo que no puede ser”, confiesa.

Y es que Vicky Martín Berrocal contó con una entrenadora personal, Cristina Díaz, junto a la que ha animado a todos sus followers a "entrenar, sufrir y sudar con Vicky". Pero, si nos vamos hasta la dieta, ¿cómo lo ha conseguido? Mejorando la alimentación y aumentando los ejercicios. "El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable con nosotros. ¿Resultado? 18 kilos menos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo... Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar", se sincera.









Los problemas con la comida de Martín Berrocal



La modelo lamenta que se ha tirado "toda la vida" a régimen hasta que descubrió que vivía con obesidad. No obstante, defiende que siempre ha mantenido una actitud positiva, fuera cual fuera su talla de ropa o la forma de su cuerpo. “He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud”

Pero todo dio un vuelco de 180 grados cuando pasó el coronavirus. Después del covid se realizó una analítica y descubrió que las cosas no iban bien: "No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto".

“El efecto yoyó que sufría era increíble. He hecho barbaridades. Nunca me he mantenido bien y nunca he estado sana. Hoy me paro aquí y quiero que la gente se quede con este mensaje: no es una cuestión de talla”, revela a Europapress.