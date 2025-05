Carlos Verona, en El Partidazo de COPE: "Me gustaría que Ayuso ganara el Giro porque desde 2015 no tenemos un ganador de grandes vueltas"

Publicado el 09 may 2025, 01:22

La 108ª edición del Giro de Italia arranca este viernes desde Durrës, Albania. Y lo hará con una etapa de media montaña que recorrerá la ciudad más antigua del país balcánico y que otorgará la primera 'maglia rosa'.

El gran ausente de la cita, que concluirá el próximo 1 de junio en Roma, será Tadej Pogacar que ganó la edición del año pasado del Giro. Pero su equipo, el UAE, ha escogido a Juan Ayuso para intentar suceder en el trono al ciclista esloveno. Ayuso es la gran esperanza de presente y futuro del ciclismo español, pero tendrá como rival a un Primoz Roglic que le complicará y mucho las cosas.

Y para analizar el inicio de la primera gran ronda de la temporada, Carlos Verona ha pasado este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Tenemos muchas ganas de empezar en este Giro con un nivel muy alto y en el que Ayuso tiene posibilidades de disputarlo", empezó comentando a Juanma Castaño.

Y agregaba: "Vemos a la gente sorprendida en Albania con nuestra presencia y ojalá sirvan estas primeras del Giro para sembrar la semilla del ciclismo en esta parte del continente europeo".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Verona, ciclista español del Lidl-Trek.

Verona correrá por cuarta vez la ronda italiana y este año lo hará con el maillot del Lidl-Trek junto a Giulio Ciccone, Mads Pedersen o Mathias Vacek. "No puedo dar ningún nombre e intento llevarme bien con todo el mundo. Intento ser comprensivo y no mirar con malos ojos a nadie; aunque eso no quita que haya alguno al que prefiera pasarle por un lado u otro", confesaba entre risas a Juanma Castaño sobre las rencillas en el pelotón.

Carlos Verona tampoco dudó en dar el nombre de su principal candidato para ponerse la 'maglia rosa' el próximo 1 de junio en Roma y dijo: "Me gustaría que fuera Ayuso porque desde 2015 no tenemos un ganador de grandes vueltas en España. Creo que el ciclismo de base ha crecido mucho y sería una noticia muy buena para el ciclismo nacional, que podría volver a tener un referente como en su día lo pudo ser Alberto Contador".

Y añadía sobre los rivales que encontrará Ayuso: "Roglic llega muy bien a la carrera y hay más candidatos como Ciccone que es italiano. Pero como decía, será un Giro abierto y bonito de ver". El ciclista de Lidl-Trek también habló de la ausencia de Pogacar y finalizó la entrevista hablando de la carrera que ha impulsado en Andorra, que es una de las más duras.