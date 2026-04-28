Qué dice la ley sobre si es obligatorio ceder el asiento en el transporte público

La anécdota personal de un abogado del bufete Litigios, compartida a través de su cuenta de TikTok (@litigios_es), ha reabierto un debate recurrente en el transporte público. En el vídeo, el letrado confiesa la reacción de su padre, de 80 años, a quien le “fastidia” que le cedan el asiento en el autobús porque, en el fondo, “cree que tiene 22 todavía”. Esta situación, aparentemente trivial, ha servido para plantear una pregunta clave: más allá de la cortesía, ¿existe una obligación legal de ceder un asiento no reservado?

La respuesta, según aclara el propio abogado en la publicación, es que no existe tal obligación legal cuando se trata de asientos que no están específicamente designados para personas con necesidades especiales. El gesto de ceder el sitio en estos casos se enmarca en la esfera personal, siendo “un detalle de cortesía y de buena educación”. Por lo tanto, aunque es un acto cívico recomendado, no es legalmente exigible.

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Iniciativas para fomentar el civismo

Mientras el debate sobre los asientos no reservados queda en manos del civismo individual, las empresas de transporte público implementan medidas para asegurar el respeto en las plazas que sí son obligatorias. Un ejemplo reciente es el de Metro de Madrid, que a principios de mayo ha puesto en marcha una nueva iniciativa para mejorar la accesibilidad y el civismo en su red de trenes.

Desde el pasado 7 de mayo, los asientos reservados para personas mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida han comenzado a señalizarse en un llamativo color verde. El objetivo es aumentar su visibilidad y evitar que otros viajeros los ocupen indebidamente. Esta medida, que ya fue probada con éxito durante las Navidades de 2022, sustituye a las anteriores pegatinas en las ventanillas, que pasaban más desapercibidas.

Europa Press Autobús circula por las calles de Madrid

Más allá de la normativa

Con esta acción, Metro de Madrid no solo busca fomentar el civismo, sino que también refuerza su compromiso con la accesibilidad, superando las recomendaciones europeas. La norma UNE-EN 16585-2:2018, de carácter no vinculante, sugiere que al menos el 10% de las plazas sentadas estén reservadas. La red de metro madrileña ya supera esa cifra, con una media del 14% de asientos reservados por convoy.

La compañía ha anunciado que, tras la implantación de la nueva señalización en toda la flota, se procederá a homogeneizar el ratio en todos los trenes. De esta forma, se garantizará que se superan las recomendaciones de la norma en todos los modelos de convoy, consolidando su apuesta por un transporte público más cómodo, seguro e inclusivo para todos los usuarios.