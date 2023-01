Denuncian a un conductor en Granada por cómo lleva a su perro en el coche: "¿Por qué hay gente así?"

Debía estar cansado o tener mucha prisa. Quizá solo le pareciera gracioso o puede que lo haga a menudo. Sea como fuere, lo cierto es que esta persona tendrá que pagar una multa por sacar a su perro a pasear atado al coche si lo sigue haciendo. A juzgar por las imágenes, no parece que el animal esté incómodo con la situación, pero la situación ocurrida en Granada esta semana es denunciable. "¿Por qué hay gente así por el mundo?", se preguntan muchos usuarios que han comentado la publicación que se ha viralizado.

Si viajas con tu perro en el coche, tanto por vías urbanas como interurbanas, debes cumplir una serie de normas. El animal debe ir detrás de un separador, de forma que no pueda distraer ni molestar al conducir en ningún momento. Además, si es un Perro Potencialmente Peligroso tiene que ir con un bozal. Si el animal no está sujeto de la forma correcta, te enfrentas a una multa de 80 euros. Y, si el perro directamente no tiene ninguna sujeción, la sanción económica asciende a 500 euros, y conlleva la pérdida de hasta seis puntos del carnet.

Es más, la DGT incluso impuso unas normas para sacar a pasear al perro en cualquier situación. Lo primero y más importante es que el perro vaya sujeto en todo momento. Esto es algo que la mayoría de ordenanzas municipales ya tienen en marcha. Se permite el tránsito de perros en la vía pública siempre y cuando vayan atados. El caso de este perro de Granada lo va, pero de una forma completamente irregular. La Dirección General de Tráfico explica que a veces no es suficiente con sujetar al animal con una correa normal y corriente porque, si hay un paso de peatones o un cruce, el dueño no puede garantizar el control absoluto del mismo.

Denunciable

Un usuario avisa de que esta práctica es "más habitual de lo que se piensa" y explica el peligro que también conlleva para el animal: "Muchos perros terminan con las almohadillas plantares quemadas". "Lo tendrían que pasear a él así y además en cada semáforo aporrearle", comenta otro usuario.

Pasea a un perro desde el coche



Son opiniones mayoritarias ya que casi todas las respuestas van en ese sentido: "No entiendo a la gente, parecen que están como un cencerro", "La idiotez se multiplica peligrosamente, pobre animal" o "Hay más de estos de lo que os pensáis que sacan así a su perro".