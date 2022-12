La lección de fidelidad de dos perros en TikTok: el viaje en un carrusel que se ha hecho viral

Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. Por si quedaba alguna duda, así lo demuestra la cantidad de contenido viral en redes sociales en que ellos son los protagonistas. En los videos que rondan por internet es posible ver divertidas reacciones de estos amigos peludos en diversos contextos, así como algunos actos más enternecedores en los que interactúan con otros animales o humanos. En este caso, el vídeo de TikTok ya ha impactado a un millón de personas.

En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos. Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia. Pero lo que más nos hace sentirnos identificados es cuando sacan a relucir sus sentimientos.

La terapia con animales mejora la vida de los discapacitados La Asociación "Teanima" trabajan para que las personas con pocos recursos y discapacidad tengan una mejor calidad de vida a través del contacto y la interacción con animales. 07 dic 2022 - 18:16

Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, ya que hay varios estudios que lo corroboran. El cariño que se tienen estos dos ejemplares que se han hecho protagonistas en TikTok seguro que es muy especial hasta el punto de afectar en este sentido.

Un viaje inolvidable

A menudo, los animales nos dan grandes lecciones de fidelidad. Este es el caso de una pareja de perros que no se quería separar ni siquiera en el momento de la diversión. El video conmovió a miles de seguidores de TikTok. Los perritos sacaron más de una sonrisa, pues uno de ellos no podía subir al carrusel debido a que estaba en movimiento. Es por ello que comenzó a perseguir a su amigo. Sin importarle que podría terminar mareado de tantas vueltas que dio. La carrera del que está en tierra es vista por muchos como una declaración de amor.

Mientras la atracción no paraba, el perro deja en el aire qué es lo que quería de su compañero. Aunque hay una cuestión que está fuera de duda: quería estar junto a él. El can da una demostración de tenacidad al no frenarse en su intento de recuperar a su compañero. La amistad, o lo que sienta el que está en tierra, es fundamental para tener esta reacción. Aunque el que está montado en el carrusel también demuestra mucho al no quitarle ojo.

"El perro: Ya vámonos, me van a regañar en mi casa", "Inocencia pura", "No lo ayudaron a subirse. Él quería pasear", "El perrito quería bajar", "Ellos son como niños", "Esto lo hace pa’ divertirse" o "Ellos son únicos", fueron algunas reacciones de los usuarios de TikTok que han viralizado a esta pareja de perros.