¿Tu perro no quiere salir a dar un paseo? Esto es lo que debes hacer

Los paseos son algo fundamental para los perros. No solo sirven para evitar que orinen dentro de casa, también son un momento perfecto para que hagan ejercicio, exploren su entorno y se relacionen con otros perros y sus dueños.

Sin embargo, hay momentos en que nuestro perro, a la hora de salir a la calle, no está por la labor. Ya sea por miedo o porque le genera ansiedad, esta circunstancia es una preocupación para nosotros y un problema para el bienestar del animal. Es por este motivo que es conveniente encontrar a este problema una solución rápida. Algunas de las razones por las que nuestro perro no querrá salir a la calle pueden ser muy variadas, desde haber tenido una experiencia negativa o traumática en la calle, pasando porque se enfrenta a algo que es desconocido para él, hasta que no le gusta el collar o el arnés.

¿Qué hacemos?

Es muy importante que afrontemos esto con mucha paciencia y comprendiendo en todo momento cómo se siente nuestra mascota. Por lo que tirar de la correa, gritarle, reñirle y obligarle a hacer algo que le da miedo, o le provoca ansiedad, solo empeorará las cosas. En vez de esto, tenemos que ser cuidadosos y optar por tratarlo con cariño y recurrir al refuerzo positivo con palabras de ánimo, caricias y premios comestibles.

Cuando es un cachorro

Si nuestro perro es un cachorro, antes de sacarlo a pasear tiene que tener sus vacunas en regla. Es conveniente que lo llevemos por la calle tomado en brazos para que así pueda observar el entorno y se vaya acostumbrando. Al principio, los paseos serán lentos, porque querrá pararse todo el rato a oler lo que se encuentra. Así que déjale investigar y empieza con paseos cortos hasta que se acostumbre.

Si queremos acostumbrar a nuestro perro a llevar collar, arnés e ir sujeto con la correa, debemos ponérsela en casa para que coja la costumbre. Le daremos un premio cuando se la pongamos y también mientras practicamos a caminar con la correa. Tenemos que repetir este proceso varias veces al día en periodos cortos.

Cuando es adulto

Si se trata de un perro adulto con miedo a la calle, el proceso a seguir es más complejo. Tendremos que optar primero por pasear en entornos más tranquilos y huir de las zonas más transitadas y ruidosas. Siempre que avance le daremos un premio. En caso de que se asuste no lo cojas en brazos, solo dile que no pasa nada y prémiale con una chuchería.

Habrá que hacer paseos más cortos, aunque sean más frecuentes a lo largo del día. Deja que huela todo lo que se encuentre a su paso y que salude a otros animales si quiere, pero nunca le obligues si tiene miedo. Tenemos que promover una actitud positiva y recurrir a los premios cada vez que nuestro perro se sienta inseguro. Y, si aun así no mejora, lo mejor que puedes hacer es recurrir a un adiestrador canino para que nos enseñe a que, tanto nosotros como nuestro perro, podamos disfrutar de los paseos sin ningún tipo de incidente.