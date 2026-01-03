Alba, madre de un niño de dos años: “Me despidieron a dos días de firmar la hipoteca y me empecé a agobiar muchísimo”

La vida de Alba García, madre de un niño de dos años y medio, ha dado un vuelco de 180 grados en el último año y medio. Su historia comienza con un despido fulminante a tan solo dos días de firmar la hipoteca de su nueva casa, un momento que supuso un punto de inflexión y el inicio de una reinvención profesional que nunca habría imaginado y que ahora ha decidido compartir.

Un despido inesperado

Hasta ese momento, Alba trabajaba como administrativa en una empresa donde disfrutaba de unas condiciones laborales que consideraba muy buenas. Tenía un horario de 8 a 3 y, además, "la posibilidad de teletrabajar, que eso facilitaba todo mucho", explica. Esta flexibilidad era fundamental para ella, ya que le permitía compaginar su carrera con su principal anhelo: ser una "mamá presente".

Sin embargo, la estabilidad se rompió de la noche a la mañana. "A dos días de firmar la hipoteca de este piso, que evidentemente, como puedes comprobar, me la dieron, mi señor jefe nos comunicó que cerraba la empresa y que nos íbamos todos a la calle", relata Alba. La reacción inicial fue de shock, pero pronto la resignación dio paso a la acción. Como ella misma resume con crudeza: "Lloradita y a seguir, es que no te queda otra".

La crisis que lo cambió todo

Tras el despido, su primera decisión fue "cogerme el paro para estar ese verano con mi hijo". Pero lo que parecía un respiro pronto se convirtió en una carga emocional. Alba confiesa que empezó a sentirse improductiva y agobiada. "Aunque estaba decorando mi casa y estaba haciendo cosas en casa, yo me sentía una inútil", admite con sinceridad.

Alamy Stock Photo



Esta sensación de vacío la llevó a una profunda reflexión sobre su identidad más allá del rol de cuidadora. "Yo me sentía que solo servía para limpiar la casa, cocinar, para cuidar a mi hijo, y yo soy más que eso", afirma de manera contundente. Fue precisamente esa insatisfacción la que actuó como catalizador del cambio que estaba por venir.

De TikTok al emprendimiento digital

El "giro dramático de los acontecimientos", como ella lo llama, llegó a través de la pantalla de su móvil. "Un día me salió un vídeo en TikTok que decía que podía ganar dinero con redes sociales", recuerda. Sin pensárselo dos veces, decidió explorar esa nueva vía. "Ni corta ni perezosa, dije, vamos a probar", señala sobre su impulso inicial.

Un año y medio después de aquella decisión, Alba asegura que vive "única y exclusivamente de esto". Su nueva vida como emprendedora digital le ha permitido alcanzar el equilibrio que tanto buscaba. "Paso tiempo con mi hijo, me pongo mis propios horarios, nadie me dice qué tengo y qué no tengo que hacer", celebra. A pesar del éxito, subraya que el camino no ha sido fácil.

Alba durante el video

Alba insiste en que su nueva realidad es fruto del esfuerzo y la dedicación. "Ojo, nadie me ha regalado nada, no ha sido un camino de rosas", advierte. Ha tenido que "currar, trabajar, aprender muchísimo y trabajar sobre todo esta de aquí", dice mientras se señala la cabeza, destacando la importancia de la fortaleza mental en todo el proceso. Su historia es un testimonio de cómo un obstáculo inesperado puede convertirse en la mayor de las oportunidades.