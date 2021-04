Adriana Lastra ajusta cuentas con 'Ya es mediodía' al ver lo sucedido con Rocío Carrasco: "Estoy viendo..."

La vicesecretaria general y diputada del PSOE, Adriana Lastra, ha ajustado este viernes cuentas con 'Ya es mediodia' por lo que ha sucedido este viernes en el programa que presenta la periodista Sonsoles Ónega y que se dedica principalmente a analizar la actividad política y social.

Sin embargo, el comentario que ha hecho este viernes Lastra ha pillado por sorpresa a más de uno, aunque su reacción ha llegado después de que la hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, se pronuncie sobre el documental de su madre que está emitiendo Telecinco.

Rocío Flores ha llamado a su madre en plena emisión del documental

La hija que tiene en común Rocío Carrasco con Antonio David Flores, Rocío Flores ha explotado este viernes en el programa de Ana Rosa Quintana y ha querido mandar un mensaje a su madre en riguroso directo, horas antes de que Carrasco, se vaya a sentar por primera vez en un plató de televisión después de muchos años sin haberlo hecho y para aclarar alguna de las cuestiones que se han podido ver durante el programa.

"Lo he intentado por activa y por pasiva. Muchas veces. Se ha llegado a cuestionar que después de 'Supervivientes' no me he puesto en contacto con mi madre. Es mentira. Y si no lo sabéis es porque nunca lo he dicho. El 3 de diciembre llamé a mi madre. Ayer, otra vez. Dos veces", ha destapado por primera vez.

"La única manera que tengo de contactar es públicamente. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí", ha apostillado, dejando claro su actitud dialogante.

Adriana Lastra ajusta cuentas con 'Ya es Mediodia'

Atenta a lo que estaba sucediendo, especialmente a la reacción que iban a generar las palabras de Rocío Flores, ha estado la vicesecretaria general y diputada del PSOE, Adriana Lastra, quien ha querido hacerse eco de la primera reacción que ha provocado este anuncio entre los colaboradores de Telecinco.

EUROPA PRESS/E. Parra. POOL / Europa Press / ContactoPhoto

Después del programa de Ana Rosa Quintana, quien se ha vacunado este viernes, el programa que pilota Sonsoles Ónega no ha perdido tiempo y ha analizado todas las palabras de Rocío Flores. Un análisis que no ha gustado nada a la socialista, tal y como ha dejado claro a través de su cuenta de Twitter.

Estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el tlf a su hija. Luego me entero que la hija le pegó a su madre durante años. Pero se cuestiona a la madre. Ajá. — Adriana Lastra (@Adrilastra) April 16, 2021

“Estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el teléfono a su hija”, ha comenzado escribiendo. “Luego me entero de que la hija le pegó a su madre durante años, pero se cuestiona a la madre. Ajá”, ha explicado, a la vez que ha querido dar contexto temporal a lo que ha sucedido en esa familia.

También te puede interesar

Fabiola se moja en el caso de Rocío Carrasco: "Me resulta difícil"

Rocío Carrasco recuerda uno de los momentos más duros tras el fallecimiento de Rocío Jurado: "Esa frase"