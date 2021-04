Fabiola se moja en el caso de Rocío Carrasco: "Me resulta difícil"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Esta vez, ha sido Fabiola Martínez quien se ha pronunciado al respecto. La exmujer de Bertín Osborne se mojó y dio su opinión sobre la situación en la que se encuentran Rocío Carrasco y Antonio David Flores, a raíz del polémico documental de Telecinco, en una entrevista para Chance.

"No conozco la historia y no he visto el documental", comenzó diciendo la venezolana al mencionado medio tras dejar claro que, a pesar de no "conocer los detalles, como madre me resulta difícil entenderlo". "Hay que estar en la piel, cuando se siembra una semilla, voy a usar metáforas que se pueden interpretar de otras formas, pero voy a intentar ser clara", explicó, dejando claro que iba a opinar sobre ello.

"Cuando se siembra una semilla y eso va creciendo poco a poco, eso está ahí, da igual que te conviertas en madre, que seas abuela o que seas quien seas. Ese daño está ahí dentro, ese daño es el que hay que arreglar, esa semilla es la que hay que rascar. Cuando tú vives experiencias que te minan tu autoestima, tu seguridad. En este caso la personalidad ha sido la puerta que ha dado la entrada a esa semilla, si quizás ella hubiese tenido esa confianza en sí misma, esa semilla no se siembra. Ahora hablo más claro. La sociedad durante muchos años ha sido muy machista, yo no soy feminista ni feminazi, soy mujer que ante todo es persona como tú con los mismos derechos", aseguró Fabiola.

Fabiola habla de Bertín

Además, ha opinado que toda la culpa no la tienen Antonio David: "Los dos tienen responsabilidad, solo que no se hicieron las cosas bien desde el principio. Ni todo es tan blanco ni tan negro". "A mí cuando me dicen por qué en el divorcio estás tan bien, es porque yo asumí mi responsabilidad en esta situación y lo acepté. Si de algo yo no estaba conforme con esa relación que nos llevó a romperla, lo decidí yo. Nadie me puso una pistola en la cabeza, no me amarraron, no me comieron la moral, yo tomé la decisión de seguir alimentando por el bien que fuese, mi decisión", aclaró, relacionando así el caso de los padres de Rocío Flores con su reciente separación con Bertín.

"Igual que decido aguantar y seguir, decido no hacerlo, eso es lo que le ha faltado, esa seguridad de tomar las decisiones a tiempo y de hacer las cosas cuando se tenían que haber hecho. Si todo lo que ella cuenta es así, por qué no se hizo en origen, por qué no luchar por sus hijos, por qué no defenderse de aquello que le estaba matando. No sé, hay cosas que tú hablas con una persona que ha sufrido maltrato psicológico y para personas que nunca han estado en esa situación hay cosas que son difíciles de entender, a lo mejor hay que ponernos más en la piel", agregó ella.

"Como madre creo que hay un bien mayor todavía que te mueve, yo tengo fobia a la profundidad, al agua y cuando me tocaba bañar a mis hijos en el mar no tenía miedo, para mí lo importante es que no se ahogaran ellos. Cuando me dicen que renuncia a sus hijos porque otros me decían, me cuesta", ha señalado, mostrándose confusa con las actitudes de Carrasco.