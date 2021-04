¿Mintió Rocío Carrasco sobre la última charla con su padre, Pedro Carrasco? El testimonio que siembra la duda

El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ no deja de generar expectación entre la audiencia. La historia de Rocío Carrasco mantiene enganchada a buena parte de la sociedad española, con Telecinco abordando ampliamente esta en sus distintos programas dedicados a la crónica rosa.

Por no faltar a la tendencia recurrente en las últimas semanas y en las que vendrán, ‘Viva la vida’ ha decidido detenerse este sábado en un aspecto de la versión de Rociito abordado en el sexto capítulo de su documental: la última conversación que mantuvo con su padre, Pedro Carrasco.

Según Rocío Carrasco, esa charla sirvió para que padre e hija se reconciliasen y terminasen bien su relación poco antes de que el exboxeador falleciese en 2001. Una visión que no comparten ni la segunda mujer de Carrasco, Raquel Mosquera, ni tampoco un viejo amigo del matrimonio, Paco Narváez. Con él ha hablado Emma García.

¿Mintió Rocío Carrasco sobre la última charla con su padre, Pedro Carrasco?

En un programa de radio que presentó Narváez, Raquel Mosquera participaba como colaboradora dando consejos estéticos. Lo hizo durante cuatro años, y contar con la peluquera en el espacio sirvió para que Pedro Carrasco y el periodista entablasen amistad. Tanto es así que el que también fuera marido de Rocío Jurado le confesó algunos aspectos de su vida privada en las charlas que mantenían mientras fumaban juntos.

La relación con su hija fue uno de los temas abordados entonces, y Carrasco no habló de la misma en los términos en los que ahora lo hace Rocío Carrasco. “Yo creo que falleció y las cosas no estaban bien con su hija”, reconoce Paco Narváez, en contraposición con lo que afirma la hija de Pedro Carrasco en su documental.

“No se hablaba con su hija. Me he quedado bastante sorprendido. Creo que la figura de Pedro no ha quedado reflejada. No me encaja. Que al final se habían reconciliado… Yo ahí me he quedado ya traspuesto. Pedro ni me lo contó ni yo lo escuché en ningún momento. Quizá, a veces, todo lo contrario”, ha manifestado también el periodista.

Paco Narváez también ha hablado de cuál era la opinión de Pedro Carrasco sobre la actual pareja de su hija Rocío, Fidel Albiac. “Tampoco le hacía mucha gracia, como tampoco Antonio David. Yo creo que no le caía muy bien ni uno ni otro, la verdad”, ha expuesto. Además, no le sorprende "para nada" que no exista relación entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera en la actualidad. "La forma de expresarse de esa mujer, esa señora... Es que no me acaba ni de gustar", ha sentenciado Narváez.