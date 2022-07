Acción Psoriasis lanza una campaña para empoderar a pacientes con psoriasis

La asociación Acción Psoriasis ha lanzado este viernes la campaña "Destápate 2022" para empoderar a pacientes con esta enfermedad dermatológica que se manifiesta, sobre todo, con placas en la piel, y que afecta a un millón de personas en España.

La iniciativa, que celebra su décimo aniversario y que se llevará a cabo a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, tiene como objetivo que los pacientes muestren su piel sin complejos, haciendo visible la enfermedad para romper con el estigma y para sensibilizar a la población.

Durante el acto de presentación de la campaña, la vicepresidenta de Acción Psoriasis, Montserrat Ginés, ha anunciado que "entre hoy y el 8 de septiembre, los pacientes de psoriasis pueden colgar fotografías con el 'háshtag' 'Destápate2022' y, al finalizar el plazo, un jurado elegirá la mejor foto del año entre cinco finalistas".

Asimismo, Ginés ha destacado la sensibilización de la sociedad como otra de las metas de la campaña, porque "que un paciente con psoriasis vea que alguien por la calle no le mira bien o no entiende su situación no ayuda a afrontar ni a normalizar la enfermedad".

Por su parte, el dermatólogo del Hospital del Mar Fernando Gallardo ha explicado que esta enfermedad dermatológica afecta a cerca del 3 % de los españoles y que "puede aparecer en cualquier época de la vida, aunque sus primeras manifestaciones tienen lugar especialmente en personas jóvenes entre los 20 y los 40 años".

El experto ha afirmado que, para atenuar los efectos de la psoriasis más allá del tratamiento, es recomendable "reducir el consumo de tabaco y de alcohol, controlar la obesidad e ir a la piscina y a la playa para tomar el sol, una herramienta terapéutica para muchas enfermedades dermatológicas".