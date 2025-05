La frase de despedida que utilizó Franco en su reunión con Hitler y que le dejó descolocado: las intenciones que escondía

Publicado el 20 may 2025, 20:05

Si hay un hombre que dominó y atemorizó a toda Europa en el siglo pasado, ese fue, sin duda, Adolf Hitler. Con sus dos nombres, no hace falta decir mucho más, porque la Historia se ha encargado de narrar sus fechorías y maldades, para que nunca más se repita un episodio similar.

Pese a su súbito suicidio y su cobarde forma de quitarse de en medio una vez que no tenía forma de ganar la guerra, hubo un tiempo en el que él, a cargo de su ejército nazi y de sus acólitos que acataban cualquier orden, iba ganando la guerra.

Desde 1939 hasta 1941, aproximadamente, Hitler experimentó su apogeo en Europa y las múltiples victorias que acumulaban sus tropas. Él, envalentonado por todo lo que iba consiguiendo y el miedo que inducía en sus enemigos, se creía invencible, y con la potestad suficiente como para pedir favores y que se los debiesen.

Alamy Stock Photo Hitler y los nazis

Así pues, era una fase de la guerra en la que necesitaba refuerzos para asegurar su bloque del Eje y dominar Europa con ideas totalitarias, además de vencer al comunismo de la Unión Soviética (a la que atacaría en junio de 1941 acabando con su diplomacia).

Con la necesidad de asegurarse ciertos territorios que colindasen con sus enemigos, como Gibraltar, Hitler se mostró interesado en reunirse con Franco, quien hacía apenas un año había ganado la Guerra Civil en España y quien se encontraba al frente de un régimen autoritario.

Pensaba que ambos tenían hartas cosas en común, ya que el régimen franquista era claramente de derechas y sentía cierta simpatía por los regímenes del Eje.

Por la otra parte, Franco coqueteaba con el nazismo, y, aconsejado por su ministro de Exteriores, Serrano Suñer, aceptó la entrevista. En un momento en el que Hitler ganaba la guerra y se sentía “dueño de Europa”, como le diría al español más tarde, a Franco le interesaba no cerrar sus puertas.

Acordaron reunirse en Hendaya, en lo que sería una entrevista para la Historia.

Un tren con retraso y unas exigencias que Hitler no entendió

Era el 23 de octubre de 1940 cuando la esperada entrevista entre Hitler y Franco tenía lugar. La localización elegida era la estación de tren de Hendaya, concretamente, en uno de los vagones del tren alemán.

Se dice que la decoración de vagón donde se reunieron incomodó de por sí a Franco, que lo sintió como una intimidación del führer.

Ambos dirigentes llegaban en tren a la estación, Hitler desde París, y Franco desde San Sebastián. Fue el español, por cierto, el que llegó a su reunión con ocho minutos de retraso, lo que supuso un agravio para el alemán.

Alamy Stock Photo Franco y Hitler en Hendaya

Durante mucho tiempo se ha dicho que fue porque quería marcar el territorio, pero lo cierto es que las líneas españolas eran tan deficientes que tuvieron que ir muy despacio.

Ambos contaban con intérpretes, y se aseguraron de que en la entrevista no fueran muchos los presentes. Franco iba acompañado de Serrano Suñer y su intérprete, y Hitler, de su ministro de Exteriores, Von Ribbentrop, y de su intérprete también. Así fue como dio comienzo una reunión que duraría siete horas.

A pesar de la intención de Franco de “caer bien” al que se presentaba como el “dueño de Europa”, parece ser que entre ellos no fluía bien del todo la comunicación. A sabiendas de su poder, Franco quiso exigir a Hitler unas cuantas cosas.

Y es que Hitler buscaba reforzar sus tropas y contar con la ayuda de Franco, especialmente, en Gibraltar, para derrotar desde ahí a los Aliados. A cambio, ofrecía dotar a las tropas españolas de los mejores materiales.

Sin embargo, a Franco esto no le terminaba de convencer, y quiso exigir a Hitler el Marruecos francés y Gibraltar, algo que no pudo comprometerse a entregar.

La frase de despedida de Franco a Hitler que escondía intenciones

Hitler no pidió directamente la entrada de España en la guerra, pero pedía mucho más compromiso por parte de Franco que el que tuvo. Este, por su parte, le expresó la “lealtad” a Alemania y la cercanía que sentía, pero no pudo comprometerse a nada más.

Astutamente, a Franco la entrevista con Hitler le sirvió para calibrar la posición política de España de cara al exterior, pero no pudo comprometer al país a entrar en guerra con el Eje. Una decisión inteligente que, una vez que perdieron la Segunda Guerra Mundial, salvó a España del desastre.

Por salvar los muebles y seguir expresando simpatía a la Alemania de Hitler, Franco organizó la División Azul, que fue a luchar en 1941 en el frente ruso, pero que supuso solo una participación simbólica de España en una guerra que el führer empezaba a perder.

Alamy Stock Photo Franco y Hitler

Franco quiso generar simpatía a Hitler y hacerle entender que estaba de su lado, aunque, en la práctica, no fuera del todo así. Por eso mismo, al despedirse de él, soltó una frase que pocos entendieron del todo.

“A pesar de cuanto he dicho, si llegara un día en que Alemania de verdad me necesitara, me tendríais incondicionalmente a vuestro lado, sin ninguna exigencia” espetó Franco. Una frase que, ni siquiera, el intérprete supo traducir.

Hitler asintió y sonrío, sin entender exactamente qué era lo que aquel hombre bajito le había querido expresar. Aunque las verdaderas intenciones nunca las conoceremos, parece ser que Franco quería seguir manteniendo la simpatía del führer y mostrar una cortesía que no estaba seguro de haber galanteado durante la reunión.

Franco no quería quedar mal con el “dueño de Europa”, pero tampoco quería agasajarlo en demasía por lo que pudiera pasar en el futuro. Decisión astuta, porque apenas cinco años más tarde, Hitler quedaría, literalmente, reducido a cenizas.