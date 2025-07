Aitor Zabalgoazcoa, médico en la Franja de Gaza, cuestiona la llegada de ayuda humanitaria en avión: "Es un gesto político y no sirve para nada"

El segundo aniversario de la guerra de Gaza está a la vuelta de la esquina y la situación está lejos de revertirse. El asalto a las furgonetas que transportan la comida para los hospitales, es solo uno más de los problemas que están teniendo que soportar los hospitales de la franja. En el caso del hospital en el que trabaja nuestro protagonista, solo pueden atender a 170 pacientes, niños y madres en riesgo de desnutrición a los que no le llega la comida suficiente y no solo eso, porque la falta de combustible complica aún más la cosa.

La falta de electricidad o de agua potable solo son algunos de los temas que hemos podido tratar con Aitor Zabalgoazcoa en La Linterna.

Alamy Stock Photo Imagen de una manifestación contra Netanyahu

No hay hueco en los hospitales

Aitor está viviendo en una casa rodeada de chabolas y tiendas de campaña en Al Mawasi, el sur de Gaza. El médico afirma que a pesar de la trágica situación que están viviendo desde el inicio de la guerra, estas dos últimas semanas han sido las peores: “Las colas que tenemos ahora para tratar niños y madres de desnutrición han aumentado muchísimo en muy poco tiempo”. Niños que llevan dos años alimentándose mal, que no pueden recibir atención médica porque los hospitales están llenos: “A muchísimos niños no les podemos aceptar en los programas nutricionales porque simplemente no tenemos comida ni capacidad para aceptarlos”.

La escasez de camas es otro factor importante, así como la falta de electricidad para poner en funcionamiento incubadoras, quirófanos, incluso los ascensores que tanto facilitarían el transporte de alimentos. Aitor también relata el egoísmo humano provocado por la miseria: “Los convoyes que vienen con leche nutricional, etcétera, son asaltados para la población general, no llegan a los hospitales”, sumado a la falta de medicamentos que tanto demandan los centros médicos.

Ayuda de los servicios sanitarios en Gaza

La llegada reciente de ayuda humanitaria es insuficiente

“Un avión puede llevar la carga de dos o tres camiones. Lo que hace falta aquí son cientos de camiones”, cuenta Zabalgoazcoa, en relación a la nueva ola de ayuda humanitaria. Sigue siendo necesaria la entrada de más comida y que esta pueda entrar por canales normales: agua y tierra, pero no por aire, ya que ese suministro es casi incontrolable. Por otro lado, muchos gazatíes beben diariamente agua no potable y la disponible en los hospitales no da para todos: “Nosotros repartimos dos litros por persona y día de agua potable y seis a ocho litros de agua doméstica, que es agua salada que no se puede beber, pero vale para la limpieza doméstica”. En relación al reparto de agua, tienen lugar las mismas fricciones que con el reparto de comida.

Salvar a los niños con opciones de sobrevivir

Los hospitales se encuentran en la difícil situación de tener que decir que no a personas que se están muriendo, por el simple hecho de no poder atenderlos. Es el mismo caso que el de los niños con muy pocas posibilidades de sobrevivir, así lo explica Aitor: “Entonces tenemos que reducir los criterios de admisión para poder seguir admitiendo a los que están graves y a los que tienen posibilidades de salvarse”. La dura obligación de decir que no a quién solo puede salvarse gracias a tu ayuda.

Para las personas que no pueden ser atendidas por los hospitales, existe una alternativa: las evacuaciones de la OMS, sin embargo hay 10.000 personas en lista de espera, mientras que sólo tienen lugar 30 o 35 evacuaciones semanales, lo que hace que muy pocos afortunados puedan tener la oportunidad.

Los bombardeos no cesan

Aitor lleva 8 semanas en la zona y afirma no haber visto antes una tragedia de tal magnitud: “Llevo muchos años trabajando en ayuda humanitaria, unos 30, y algo parecido había visto, pero igual no”. Afortunadamente, la zona en la que está conviviendo no está siendo atacada, pero escuchan los disparos por lo que el conflicto sigue siendo el protagonista de muchas zonas de Gaza. La guerra ha obligado a la población a establecerse en un 10% del territorio, un porcentaje de terreno que no recibe la ayuda exterior, ya que está cae en la zonas evacuadas, de prohibido acceso para los ciudadanos, por parte del ejército.

DPA vía Europa Press Víctimas de la guerra

En Al Mawasi ahora mismo conviven 500.00 personas en un espacio muy reducido, pero esta zona solo es una de las múltiples zonas en la que la gente ha perdido la esperanza: “La gente está descorazonada porque no ven una salida, no ven que las negociaciones avancen, no se ve voluntad de ninguna de las partes para llegar a un acuerdo. Los peores ejemplos son las peleas que vemos para conseguir la comida, es una cosa distópica totalmente", cuenta Aitor.

El segundo aniversario de la guerra está al caer y nada parece estar llegando a su fin. Ni siquiera los valientes con la fuerza necesaria para poder salir del país, tienen la posibilidad de hacerlo.