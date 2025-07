El festivo de Santiago también celebra la victoria de España sobre Inglaterra en una batalla naval: "Tenían rodeada esta isla"

Cada 25 de julio, mientras Galicia se engalana para rendir homenaje a su patrón, Santiago Apóstol, y miles de peregrinos culminan el Camino en la plaza del Obradoiro, en Santa Cruz de Tenerife se recuerda también un capítulo poco conocido pero clave de nuestra historia naval. Fue en 1797, cuando las tropas del almirante Horacio Nelson cercaron la isla con la intención de tomar el puerto. Pero lo que parecía una victoria asegurada para la poderosa Armada Británica acabó siendo una gesta de resistencia nacional.

Una gesta militar

"Tenían rodeada esta isla", recuerda el divulgador Pedro Madera en el programa Poniendo las Calles, con Carlos Moreno ‘El Pulpo’, al rememorar la batalla en la que España repelió el ataque inglés. La defensa no solo fue eficaz, sino también ejemplar. Gracias al ingenio militar del General Antonio Gutiérrez y a las milicias canarias, la invasión fue frenada. “No me digas si fue gracias al general, a las milicias o a la intervención de Santiago Apóstol desde arriba, pero ese día les ganamos”, contaba entre risas Madera. Desde entonces, el patrón no solo lo es de Galicia, sino también de esta capital tinerfeña, que lo celebra con devoción y orgullo.

Desde entonces, Santiago Apóstol es también el patrón de la capital tinerfeña, y cada 25 de julio se celebra la llamada “Gesta de 1797”. En una suerte de Trafalgar invertido, fue España quien venció en el mar. A juicio de Pedro Madera, “este Santiago era un patrón muy peleón” y “siempre lo hemos tenido ahí, protegiéndonos”.

Alamy Stock Photo Pintura de la flota del almirante Nelson atacando Santa Cruz de Tenerife en 1797

La defensa de esta tradición y su presencia en todos los rincones de España son motivo de reivindicación: “Estoy indignado de que no sea fiesta nacional”, se queja Madera en antena, “siendo el mejor promotor turístico y gastronómico que tenemos”.

Santiago más allá de Galicia

El papel del Apóstol como protector del pueblo español no se limita al norte. “Es un patrón muy peleón”, asegura Madera. Santiago el Mayor, también llamado Santiago Zebedeo, no solo inspiró el famoso camino que vertebra el norte de la Península. Su figura se vincula también con episodios legendarios como la batalla de Clavijo, en La Rioja, donde, según cuenta la tradición, apareció sobre un caballo blanco para ayudar a los cristianos a vencer a las tropas musulmanas.

Más allá de las gestas bélicas, la festividad de Santiago se ha convertido en un símbolo de identidad para muchos pueblos. Desde Moncada en Valencia hasta Moratones en Zamora, pasando por Villanueva de la Cañada o Collado Villalba en Madrid, la devoción popular combina tradición, folclore, gastronomía y reencuentro familiar. “Mi abuelo me enseñó que si cuidabas al santo, la cosecha era buena”, dice Madera con nostalgia, al hablar de su Orcajo de la Ribera, en Ávila.

Alamy Stock Photo La plaza principal de Santiago de Compostela

Y es que el 25 de julio no es solo una fecha litúrgica. Es también una excusa perfecta para reunirse, compartir dulces como los suspiros del Apóstol, las piedras de Santiago o la imprescindible tarta de Santiago, y brindar con licor café. “La empanada gallega del 25 es sagrada: de zamburiñas, de bacalao, de mejillones...”, describe con entusiasmo el experto, que no se olvida del “pulpo de montaña”, oreja cocida con pimentón, como versión interior de la cocina gallega.

“En torno a Santiago Apóstol estamos disfrutando España a día de hoy”, concluye Carlos Moreno, recordando la importancia de seguir cuidando y dando valor a estas tradiciones. Lo que para algunos puede parecer solo una fiesta religiosa, en realidad esconde el testimonio de un país que, frente a invasores, crisis o modas pasajeras, siempre ha sabido mirar hacia su interior para encontrar fuerza, sabor e historia.