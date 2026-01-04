"España era la gran potencia del mundo, pero no había suficiente gente para poblar Australia y quedó de nuevo como tierra incógnita durante algún siglo más"

Cada madrugada, en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, el presentador Carlos Moreno, 'El Pulpo', invita a los oyentes a viajar en el tiempo junto al historiador José Luis Corral. En una de sus recientes intervenciones, el escritor y catedrático de Historia Medieval ha desgranado la fascinante historia del descubrimiento español de Australia y los motivos por los que la presencia española no llegó a consolidarse en el vasto continente.

Una tierra austral y desconocida

Antes de la llegada de los europeos, Australia ya estaba habitada. Según explica Corral, la isla continente está poblada "desde hace 60.000 o 75.000 años", cuando grupos humanos pasaron desde Indonesia aprovechando la bajada del nivel del mar. Con los posteriores cambios climáticos, Australia quedó aislada y no hubo más contacto con el exterior hasta el siglo XVII. Sin embargo, en Europa existía una teoría que defendía la existencia de una gran masa de tierra en el hemisferio sur para compensar el peso de los continentes del norte.

Se habló de una terra australis incógnita, es decir, una tierra austral, una tierra del sur desconocida

Esta idea, que partía de "un sistema de equilibrios en la esfera terrestre", era una "mera suposición". Como relata el historiador, "resulta que esa mera suposición era cierta y que los europeos nos encontramos con Australia a partir de una idea imaginaria que venía ya rondando desde la antigüedad". Era la Terra Australis Incognita.

Alamy Stock Photo Este mapa, titulado *Polus Antarcticus Terra Australis Incognita*, fue creado por Henricus Hondius. Representa la cartografía europea temprana de la Antártida y las tierras australes inexploradas, elaborada durante la Era de la Exploración en el siglo XVII.

El primer avistamiento documentado

A principios del siglo XVII, España impulsó varias navegaciones para explorar el Pacífico y delimitar sus dominios frente a Portugal, según lo pactado en el Tratado de Tordesillas. En 1605, una expedición de tres barcos partió de Lima (Perú) en busca de esa tierra desconocida. La misión, dirigida por el portugués al servicio de España Pedro Fernández de Quirós, "encontró" finalmente el continente. "El primer avistamiento de Australia, que tengamos constancia documentada", fue realizado por esta expedición, según asevera Corral.

Alamy Stock Photo La Representación de la firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal

La prueba documental se encuentra en el archivo de Manila (Filipinas) y fue redactada por el segundo de a bordo, el español Luis Váez de Torres. Aunque Quirós regresó a América, Torres continuó explorando la zona y dio nombre al estrecho que hoy separa Nueva Guinea de Australia: el estrecho de Torres. Pese a ello, la presencia española no se materializó, un hecho que el historiador vincula con el ADN de los españoles y su demografía.

¿Por qué no cuajó la presencia española?

La expedición navegó por la Gran Barrera de Coral, una zona de "aguas peligrosas", y se topó con una costa norte "llena de los cocodrilos más grandes del mundo". Sin embargo, la razón principal fue otra. Según el análisis de Corral, "España era la gran potencia del mundo, pero no había suficiente gente para poblar Australia y quedó de nuevo como tierra incógnita durante algún siglo más". El imperio abarcaba demasiado para su demografía. "Francia tenía más habitantes que España, Inglaterra empezaba a tener más habitantes que España", puntualiza.

No había suficiente gente para poblar todo aquello

Más de un siglo después, los ingleses, "siempre muy atentos a recoger lo que otros han sembrado", aparecieron en escena. En 1770, el capitán Cook exploró la costa oriental, que consideró más apropiada para un asentamiento. La táctica y disciplina de los marinos como Cook fue clave en la expansión británica.

En 1788 se estableció la primera colonia inglesa, pero no con exploradores, sino con "bandidos, prisioneros, encarcelados que había en Inglaterra". Debido a la explosión demográfica de la Revolución Industrial, las cárceles británicas estaban abarrotadas, y el gobierno inglés vio en Australia "un buen lugar para hacer una colonia con convictos". Así comenzó la historia de la Australia británica, un capítulo que sucedió al avistamiento español que quedó en anécdota.