"El primer avistamiento de Australia fue una expedición al servicio de los reyes de España y la mayoría de los que viajaban eran españoles, está documentado"

La historia del descubrimiento de Australia esconde un capítulo español a menudo olvidado que el historiador José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, ha desgranado en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Aunque el continente ha estado poblado desde hace más de 60.000 años, el primer contacto europeo documentado no fue obra de los ingleses, sino de una expedición española a principios del siglo XVII.

La 'Terra Australis Incognita'

Durante siglos, en Europa existió la teoría de que en el hemisferio sur debía existir una gran masa de tierra para compensar las del norte, un concepto basado en un "sistema de equilibrios" de la esfera terrestre. Esta idea dio lugar al mito de la 'Terra Australis Incognita', una tierra austral desconocida que, aunque era una mera suposición, resultó ser cierta.

Alamy Stock Photo Este mapa, titulado *Polus Antarcticus Terra Australis Incognita*, fue creado por Henricus Hondius. Representa la cartografía europea temprana de la Antártida y las tierras australes inexploradas, elaborada durante la Era de la Exploración en el siglo XVII.

La expedición española que cambió la historia

La confirmación de esta tierra imaginaria llegó a principios de 1605, cuando tres barcos partieron de Lima (Perú) en su búsqueda. La expedición, dirigida por el navegante portugués al servicio de la Corona española, Pedro Fernández de Quirós, y con una tripulación mayoritariamente española, logró su objetivo. "El primer avistamiento de Australia, que tengamos constancia documentada, [...] era un país independiente, pero hasta 1898 parte de los dominios españoles en Asia, allí está el documento con este relato que hizo el segundo de a bordo", explica Corral.

El primer avistamiento de Australia documentado fue una expedición al servicio de los reyes de España"

El segundo al mando, el español Luis Váez de Torres, continuó la exploración por el norte del continente, dando nombre al estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea. Los documentos que acreditan este hito se conservan en el archivo de Manila (Filipinas), testificando la primicia española en la región.

¿Por qué no se consolidó la presencia española?

A pesar del avistamiento, España no estableció una colonia. Según el historiador, varios factores influyeron en esta decisión. La zona explorada por Torres, la barrera de coral del norte, era de navegación peligrosa y la costa estaba infestada de cocodrilos de gran tamaño, "más grandes que los cocodrilos del Nilo", lo que dificultaba cualquier asentamiento.

Alamy Stock Photo Grabado del primer desembarco del capitán James Cook en Middleburgh (isla Eua), Tonga, siendo recibido por los lugareños, de un grabado de 1787 para The Lady's Maga.

Además, el Imperio Español ya abarcaba inmensos territorios por todo el mundo y carecía de la fuerza demográfica para poblarlos todos. "España quizá abarcó demasiado para lo que podía apretar", señala Corral. Esta situación llevó a que España no pudiera consolidar su dominio en todas las tierras que exploraba, un hecho que recuerda a otras islas de Oceanía que España pudo reclamar y no lo hizo.

La llegada de los ingleses y la colonización

Más de un siglo y medio después, en 1770, el capitán James Cook llegó a las costas de Australia. A diferencia de los españoles, Cook exploró la costa oriental, que encontró mucho más propicia para un asentamiento. La falta de una acción contundente por parte de España, similar a la venta de enclaves estratégicos a otras potencias, dejó la puerta abierta a los británicos.

Inglaterra estaba en una explosión demográfica tremenda por la Revolución Industrial"

En 1788, los británicos establecieron su primera colonia, pero no con ciudadanos libres. "Inglaterra estaba en una explosión demográfica tremenda por la Revolución Industrial y las cárceles estaban llenas, abarrotadas", detalla José Luis Corral. La solución del gobierno inglés fue enviar a convictos y prisioneros para poblar la nueva tierra, escribiendo así el siguiente capítulo de la historia australiana y consolidando una narrativa que, en muchas ocasiones, ha omitido el precedente español, un patrón que resuena con otros conflictos territoriales que España ha enfrentado a lo largo de su historia.