Una perrita se viene abajo tras la muerte de su cachorro y lo que hace rompe el corazón de todos

La historia de hoy es de las que jamás se olvidan por lo emocionante del asunto. Kookie es una mamá perruna que ha enternecido a las redes sociales, ya que escarba durante muchísimo tiempo para desenterrar a su cachorro intentando revivirlo. Hizo todo lo que estuvo en su mano. Pero antes, nos pondremos en antecedentes. Kookie es una maravillosa labradora que vive en Zamboanga, un pueblo de Filipinas. La tierna perrita parió seis crías. De todos esos cachorros, uno de ellos nació muy débil y no pudo sobrevivir más de 24 horas. Por ello, la dueña decidió enterrarla cerca de su vivienda. Precisamente en su huerta.

Mientras los dueños de Kookie enterraban al pequeño cachorro ya sin vida, Kookie estaba viendo lo que ocurría. Solo unas horas después, fue hasta el lugar donde se encontraba enterrado el perrito y empezó a cavar hasta localizar el cadáver. Al localizar el cuerpo, la mamá perruna empezó a lamer y empujar con su hocico al cachorro ya fallecido. Lloraba mientras desconsoladamente junto a su familia humana que presenciaba anonadada la terrible escena.

La dueña de la preciosa labradora, muy conmovida por lo que estaba presenciando, decidió grabarlo y subirlo a redes sociales. En Facebook los usuarios se mostraron muy conmovidos ante la escena. Con ese acto, esa mamá perruna demostró que lucharía por su cachorrito hasta el final, intentando revivir a su cría. No pudo ser. Pero aún así, cabe destacar que es de envidiar la persistencia del animal que intentó luchar por su cachorrito hasta el final.

Podemos ver que es una circunstancia bastante común. Por ejemplo, rescatamos un vídeo de un perrito que también intento revivir a su amigo atropellado. Un vídeo muy conmovedor. Sucedía de manera similar, aunque en este caso también sin éxito. Esto demuestra como los animales luchan por sacar adelante a sus compañeros de manada o incluso a sus crías como es el caso de Kookie. No obstante, esta preciosa labradora también podrá disfrutar de sus cinco crías restantes y de su familia humana.

Algunos cachorros no pueden empezar a respirar por sí mismos justo después de haber nacido. Por esta razón, el pobre animal no pudo sobrevivir, ya que falleció al poco de nacer. Kookie intentó darle una segunda oportunidad desenterrándolo pero no pudo ser posible. Una pena.

Estas son las recomendaciones que necesitas si quieres tener un cachorro en casa

Si decides tener animales con muy corta edad es muy importante que adaptes las normas de la casa, establezcas un calendario de paseos y elijas adecuadamente al veterinario. Es relevante que sigas su calendario de vacunaciones y que no lo saques a la calle hasta que tenga puestas todas las vacunas que necesita para evitar que enferme. Si tienes jardín, mejor que mejor. No abuses del baño... y sólo hazlo cuando esté vacunado por completo, que será aproximadamente a partir de los dos o tres meses de edad.

Cuando llegue el momento hazlo con agua templada y con un champú específico para él. No obstante, si tu cachorrito es pequeño, emplea un champú para la limpieza en seco.

Cuídalo todo lo que esté en tu mano y recuerda que una mascota, y mucho menos un cachorro, no es un juguete. Su alimentación es fundamental. Para que tu cachorro pueda comer bien y se desarrolle correctamente elige un pienso de calidad. Si sigues estas recomendaciones, tu perrito crecerá sano y feliz.