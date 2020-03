Un gato se reconoce a sí mismo en el espejo y descubre algo que le deja atónito

En ocasiones los animales hacen cosas increíbles. Desde ayudar a personas con problemas de movilidad a cruzar la calle, a arropar bebés recién nacidos o dejarse quitar la comida de la poca de niños pequeños. Los gatos, particularmente, son mascotas más independientes y que tienen menor interacción con niños. Sin embargo, hay felinos muy especiales, que pueden sorprendernos y cambiar la percepción que tenemos de ellos, como que no puedan reconocerse en el espejo.

Por ejemplo, este gato, que ha dejado a todo internet con la boca abierta con lo que hace al posarse frente al espejo. En un vídeo que ha corrido como la pólvora, el felino se descubre a sí mismo, anonadado. Un comportamiento poco habitual tanto en el resto de felinos como en los perros, que reconocen a sus dueños y a otros animales a través del olfato, en mayor medida que en la vista.

UN GATO SE RECONOCE EN UN ESPEJO

En las imágenes, el gato se posa a los pies de un cama y se asoma poco a poco al espejo colgado de la pared de enfrente. Lentamente se asoma para verse la cabeza y, extrañamente, reconocerse. Pero eso no es lo más increíble que ocurre. Conforma avanza el vídeo, el felino se percata de que tiene orejas. Un miembro de su cuerpo que ha empleado en multitud de ocasiones, no solo para oír y escuchar, sino también al rescarse.

No obstante, aunque supiera de su existencia al tacto, por lo que puede verse en las imágenes, el animal no sabía ni qué forma tenían ni le efecto de su garra al doblarlas, algo que le dejó completamente atónito y a los usuarios de redes sociales impresionados.

¿UN GATO NO SE RECONOCE EN UN ESPEJO?

Y es que los expertos son bastante claros con la mayoría de los casos: las mascotas no se reconocen a sí mismas en un espejo. Y es to tiene una explicación muy sencilla. Tanto perros como gatos no reconocen a sus dueños ni a otras mascotas en la calle por la vista, ni siquiera por el sonido de sus voces o sus ladridos, sino por el olfato.

El olfato es uno de los sentidos más desarrollados por los animales que conviven en el hogar, y es a través de ellos que saben diferenciar entre un extraño y la persona que habitualmente está en casa. De hecho, la mayoría de cuerpos policiales del mundo cuentan con un perro que les ayuda en las tareas de búsqueda de personas que se encuentran desaparecidas por la tremenda capacidad olfativa. Es el caso, por ejemplo, de Diana Quer en España, donde un perro ayudó a rastrear su cuerpo.

OTROS GATOS FRENTE AL ESPEJO

Sin embargo, el caso de este gato sin nombre no es el único en el mundo de internet. Hay otras mascotas que también han demostrado que son capaces de reconocerse a sí mismas frente al espejo, a pesar de no reconocerse por el olor ni al tacto.