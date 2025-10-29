El sentido recuerdo de Manolo Lama con las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe: "Nuestra solidaridad desde el deporte"

Manolo Lama quiso tener un recuerdo cariñoso con las víctimas por la dana tanto de la Comunidad Valenciana, como de Castilla La Mancha y Andalucía, en el primer aniversario de la catástrofe.

El periodista optó por contar, al comienzo de la edición de las 20.30 horas de Deportes COPE, en La Linterna, cómo el deporte, especialmente, el de los equipos valencianos, tuvo un gesto con las víctimas.

"Hace 365 días, hace un año, este sonido aterraba nuestro país: el sonido de la lluvia, el sonido del agua que se llevó la vida de 237 personas en la Comunidad Valenciana, en Castilla La Mancha y en Andalucía. España entera se le encogía el corazón viendo cómo compatriotas se marchaban", recordaba Lama con tono solamente al comienzo del programa.

Hugo Ballester contó cómo todos los equipos del Valencia CF habían guardado un respetuoso minuto de silencio en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de su sesión de trabajo este miércoles: el masculino, el femenino, el del filial... Aparte de la publicación de un vídeo en sus redes sociales dedicado al trabajo de los voluntarios y de quienes quisieron hacer frente a la tragedia y reconstruir las zonas afectadas con la camiseta del club.

El Levante, como después contó Pedro Zamora, también se volcó con los afectados. Este miércoles ha rendido un homenaje a las víctimas, con un emocionante vídeo, con la voz del entrenador Julián Calero, recordándoles que El Levante siempre fue, es y será su casa.

Manolo Lama no quiso continuar sin tener otro gesto de cariño con las víctimas y los afectados: "Desde aquí, desde el mundo del deporte, nuestro recuerdo para esas víctimas y nuestra solidaridad para los familiares".