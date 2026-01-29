Te pagan por andar: así funciona el 'Move to Earn', el modelo que patrocina a deportistas amateurs

El fenómeno Move to Earn está en pleno auge. Este modelo, que incentiva a los usuarios a caminar o correr a cambio de recompensas, ya ha aterrizado en España. Las plataformas adscritas a esta tendencia recompensan el movimiento, la distancia recorrida o el deporte realizado con criptomonedas, dinero de curso legal o descuentos en material deportivo. Algunos referentes internacionales superan los 140 millones de usuarios.

"Yo tengo descargada una aplicación que remunera en función de los pasos que das al día. Se canjean por céntimos acumulables y, a los meses, puedes sacar 5, 10, o 15 euros", reconoce a COPE Arancha, usuaria de una app Move to Earn.

Para ella, más allá de lo que pueda ganar, prima el estímulo personal: "Me parece un incentivo extra. No es solo una cuestión económica, sino el hecho de motivarte, divertirte, andar, y hacer algo que te habías propuesto", señala.

El valor de la comunidad

Según Antonio Duarte, CEO y cofundador de la aplicación española Toteemi, el modelo crece de manera sostenida en España porque es "un sistema muy beneficioso y fácil para los usuarios". El éxito de estas plataformas, sin embargo, depende del tamaño de su comunidad: "Somos un sistema que se retroalimenta. Cuantos más usuarios forman la comunidad, más interesantes somos para las marcas, y cuantas más marcas y producto tenemos, más interesantes somos para los usuarios", detalla el CEO de Toteemi.

Ante el recelo que puedan generar, Duarte asegura que el sistema es "completamente verdadero y legal" y desvela su objetivo final: "Lo que queremos es ser el patrocinador de los deportistas amateur que no llegan a tener el estatus para poder ser patrocinados".

Queremos ser el patrocinador de los deportistas amateur" Antonio Duarte CEO y cofundador de Toteemi

Publicidad y motivación del usuario

La principal fuente de monetización, según Duarte, es la publicidad. Cuando la plataforma alcanza una gran comunidad de usuarios, se vuelve atractiva para las marcas, que "pagan por la presencia en la app, a través de de partners y el robo de pantallas, principalmente".

Aunque el aspecto económico es un gran aliciente, no es el único motor: "El dinero motiva mucho, pero el estatus, los logros y los objetivos como fuente de motivación también", afirma Duarte. Por ello, estas plataformas también incorporan atributos que los usuarios ganan para obtener notoriedad y reconocer su constancia.