Desde el sector que atiende a las personas dependientes consideran que no son más que cambios cosméticos y que solo generarán frustración y descrédito, porque no hay dinero para afrontarlos.

La propuesta avanza en derechos y se centra especialmente en la atención domiciliaria de las personas dependientes.

El sector recuerda que 18 años después de su implantación, no se han alcanzado los objetivos más modestos: la ayuda domiciliaria es de 1 hora diaria para los dependientes y de dos para los grandes dependientes. Además, solo 4 de cada 10 cuentan con servicio de tele asistencia. Estas son dos de los derechos que la norma pretende consolidad y sobre todo, extender. Con el presupuesto congelado desde el año pasado, José Manuel Ramírez, portavoz del sector asegura en COPE que consolida derechos de papel.

Solo para atender a los 270 dependientes en lista de espera con los escasos servicios actuales se necesitarían 2 mil millones.

“Si la comparamos con un salto de altura, si el deportista no llega a pasar el listón de un metro 70 y ahora le subes el listón a dos metros lo que le va a generar es frustración y descrédito. Eso es lo que hace este decreto, va a generar frustración por levantar una falsa expectativa que además no se cumple”

Volver a reiterar que esta reforma de la ley es para reforzar la atención a los domicilios no se compadece con la realidad actual y

mucho menos si no lleva una inyección económica para poder financiar esa intensidad de ayuda a domicilio. Es un anuncia que va a generar frustración porque no hay dinero, al final es papel mojado.

Hay una retórica que genera derechos de papel y nosotros lo que hacemos es recordad que en esto como en todo obras son amores y no buenas razones y que no se debe jugar con la angustia y con las expectativas de personas que necesitan cuidados para las actividades básicas de la vida diaria y tampoco con la de los cuidadores, o mejor dicho, de las cuidadoras, no vayan a pensar que esto les arregla algo”

Más o menos sería “la operación un éxito, el entierro muy coocurrido”. Anuncian una ley cuando tienen paradas la ley de servicios sociales, la ley de familia, la eliminación del co pago para los dependientes…antes de anunciar una nueva ley, y ocurrencias, gestione primero los derechos y avance en la gestión de la sotras leyes.

Los derechos generan inversión económina, mientras no sea así, los derechos son de papel.

En España hay un millón y medio de dependientes. Solo 500 mil tienen ayuda a la dependencia. Hay una lista de espera de 270 mil.

Ayuda a domicilio: una hora diaria, y hasta dos para los grandes dependientes. El 58% de los dependientes no tienen servicio de teleasistencia.

Solo para dar estos mínimos servicios a los que están en lista de espera se necesitarían unos dos mil millones de euros.

El plan de choque de la dependencia, dotado con 600 millones de euros, se paralizó el año pasado porque no había presupuestos generales del estado.