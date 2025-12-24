Flexibilidad y empatía, claves para disfrutar de la Navidad

La Navidad llega de nuevo y, con ella, la ilusión de volver a casa. Según un reciente estudio, tres de cada cuatro españoles se desplazan para reencontrarse con familiares y amigos en estas fechas. Sin embargo, la alegría convive con el estrés, el cansancio acumulado y la nostalgia por los que ya no están. En declaraciones a COPE, la psicóloga Patricia Ramírez explica que la Navidad es un potente "activador emocional" y que la clave para vivir unos días entrañables reside en saber gestionar esa montaña rusa de sentimientos, potenciando lo bueno y aceptando la complejidad del momento.

Un cóctel de emociones ambivalentes

Patricia Ramírez, conocida en redes como Patri Psicóloga, describe la Navidad como un contexto "cargado de símbolos, recuerdos, expectativas y normas". Por un lado, activa emociones agradables como la ilusión del reencuentro, el sentimiento de pertenencia y la calidez del hogar. Pero, al mismo tiempo, despierta otras "menos amables" como la nostalgia por las ausencias, la presión por cumplir con el ideal de "familia feliz" y la frustración por la pérdida de rutinas. Volver a casa, explica, también implica "reactivar dinámicas familiares" que creíamos superadas.

Los datos de un estudio de OUIGO y de IPSOS Digital, citados por la psicóloga, reflejan esta dualidad: un 56 por ciento de las personas siente alegría y un 46 por ciento ilusión pero un 44% de las personas siente nostalgia, un 11% experimenta estrés y un 8% se siente agobiado. Ramírez subraya que no es una experiencia minoritaria, sino una "experiencia emocional compleja y bastante compartida". En este sentido, insiste en que "el problema no es sentir emociones incómodas, sino creer que no deberíamos sentirlas". Aceptar esta ambivalencia es el primer paso para dejar de luchar contra nuestros sentimientos.

Qué potenciar y qué evitar en las reuniones

Para que estos días sean realmente entrañables, la experta recomienda potenciar cuatro pilares. El primero es la flexibilidad, "aceptar que no todo saldrá como imaginamos". El segundo es la empatía, para entender que "cada uno llega con su mochila emocional". También son fundamentales los pequeños gestos como preguntar, escuchar y agradecer, así como cultivar "el humor y la capacidad para relativizar".

Igualmente importante es saber qué evitar. La psicóloga aconseja no obsesionarse con que todo sea perfecto y, sobre todo, "evitar los debates que sabemos que terminan mal", como los relacionados con la política, el fútbol o la religión. También sugiere no hacer preguntas íntimas que puedan resultar incómodas ni "aprovechar para ajustar cuentas" pendientes. "Vamos a dejarlo para otro momento", recomienda, para no amargar las fiestas.

Gestionar la nostalgia, el cansancio y el estrés

La nostalgia por los que no están es "inevitable, pero también saludable", asegura Ramírez. La clave es "dar un espacio al recuerdo sin dramatizarlo ni esconderlo", permitiéndose estar triste e incluso integrar a los ausentes con cariño a través de una anécdota o un brindis. Para combatir el cansancio acumulado, recomienda reservar pequeños espacios de descanso, no acudir a todos los planes por obligación y tener cuidado con el consumo de alcohol, ya que es un "depresor del sistema nervioso".

Finalmente, para afrontar el estrés, la psicóloga propone "prepararnos mentalmente", como ya hacen 7 de cada 10 españoles. Esto implica anticipar las situaciones que nos tensan, bajar las expectativas y recordar que, aunque no podemos cambiar a la familia, "sí podemos decidir cómo queremos vivir ese momento familiar". Se trata de encontrar una manera honesta de disfrutar las fiestas, pues, como concluye, "no hay una forma correcta de vivir la Navidad, sino que hay una forma honesta".

Rebajar nuestras expectativas en los encuentros familiares e ir a lo esencial también hace que cada Navidad sea especial y así la vive Víctor Gil de 62 años: "Yo estoy con mi familia que es lo que más me gusta y además soy creyente y no puedo evitar pensar en lo que representa la Navidad, el nacimiento de Cristo, su mensaje y el regalo que nos hizo. Me encanta la Navidad y cada vez me gusta más".

Margarita Roch también está deseando reunir a sus hijos y nietos en su casa: "Me encanta porque vienen todos mis hijos y nietos y es un momento muy especial porque de vivir sola paso a tenerlos a todos aquí y es fenomenal. Todo me parece positivo de la Navidad pero cuando llega es verdad que tengo mucho trabajo y que también gasto mucho".