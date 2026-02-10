Las claves y la evolución del césped de Vallecas con la vista puesta en el Rayo-Atlético del domingo

La incertidumbre sobre el estado del césped de Vallecas mantiene en vilo la celebración del partido del próximo domingo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Según ha informado el periodista Isaac Fouto en el programa 'Deportes COPE', LaLiga está evaluando diariamente la evolución del terreno de juego para tomar una decisión definitiva. Mientras en el club franjirrojo son optimistas, el organismo presidido por Javier Tebas prefiere mostrarse más precavido.

Inspección diaria y sin fecha tope

Desde LaLiga aseguran que "no hay fecha tope" para tomar la decisión y que se actuará según la "evolución real del césped". Pedro Fernández Bolaños, encargado de calidad de los terrenos de juego de la competición, visita con su equipo técnico el estadio a diario. Lo que sí tienen claro es que el partido no se va a aplazar: si Vallecas no está en condiciones, el Rayo Vallecano deberá buscar un campo alternativo.

Todos los clubes deben notificar a principio de temporada un estadio alternativo, que en el caso del Rayo parece ser el del Getafe, aunque este también se encuentra en obras y juega en casa el sábado. Otra opción podría ser la de ir a Leganés, pero desde el club pepinero afirman que aún no han recibido ninguna llamada por parte del Rayo. En cualquier caso, sería LaLiga la que gestionaría directamente el cambio de ubicación.

Por otro lado, nuestro compañero Román Ruiz, que ha estado presente en el Estadio de Vallecas, ha informado para el mismo programa que no ha visto el césped "tan mal" en la zona que no estaba cubierta. Durante la mañana, numerosos trabajadores se afanaban en arreglarlo, mientras una lona blanca en forma de 'L' cubría el área más cercana a la esquina del muro. Durante la madrugada, se utilizó un pequeño ventilador para secar el césped, una imagen que ha generado comparaciones en redes sociales.

Un estadio "muy problemático"

Durante el análisis de la situación de Valleca, se han recordado incidentes pasados, como la caída de la estructura de las cámaras de la UCO que casi suspende un partido contra el Getafe o los problemas con la potencia eléctrica. El propio Fouto mencionó que "los calentadores tienen tanta potencia que se va la luz", motivo por el cual no se pueden usar sistemas más potentes para el cuidado del césped.

Marca Estado del césped de Vallecas

El sentir de la afición

En el mismo espacio de Deportes COPE, el director del programa, José Luis Corrochano, ha charlado con Alejandro Castellón, responsable de la web especializada Unión Rayo, para conocer la opinión de los aficionados. Castellón ha confirmado que "la gente está muy quemada" con que el club sea noticia por aspectos negativos, especialmente en un año de competición europea.

El sentir generalizado de la afición, según ha explicado, es que los problemas apuntan a "la gestión del presidente". La frustración ha llegado a tal punto que la última petición de los seguidores tras el incidente con el Real Oviedo es que alguien intervenga. "Que alguien actúe porque cree la afición del Rayo que es un hombre que no está capacitado para dirigir a una empresa", ha señalado Castellón.

Pese a que Martín Presa es el propietario legítimo del club, Castellón ha subrayado la diferencia entre una empresa convencional y una entidad deportiva. "Gestiona sentimientos, no gestionas una empresa", ha afirmado, explicando que la afición pide a la directiva que cuide la imagen del club y de Vallecas para que las noticias sean positivas.

martín presa

Por su parte, Isaac Fouto ha desmentido rotundamente los rumores sobre una posible venta del club, asegurando que es "absolutamente falso". Según ha confirmado el propio Martín Presa a la Cadena COPE, no tiene ninguna intención de vender el Rayo Vallecano.

CORDONPRESS Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano

El presidente tiene claro que "no invierte un euro en un estadio que no es suyo" y ha solicitado a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid poder comprar un terreno para construir un nuevo estadio. Presa desea que el nuevo campo sea patrimonio del club y, de no conseguirlo, amenaza con trasladar al equipo a otro ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, a pesar de las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegurando que "el Rayo no se mueve de Vallecas".