Menos carne y patata en los comedores escolares en menús más variados y saludables

Este miércoles entra en vigor el Real Decreto que busca fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros escolares de toda España. La normativa afecta al millón y medio de menús que se sirven cada día en el país, con el doble objetivo de combatir la obesidad infantil, que registra cifras preocupantes, y garantizar que todos los alumnos accedan a una alimentación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico.

Menús más variados y equilibrados

Una de las principales modificaciones es la mejora en el equilibrio nutricional. Según explica la nutricionista Paloma Vincent, se ha definido con mayor precisión la variedad de los platos y la frecuencia de los grupos de alimentos, lo que "ayudará a reducir el consumo de patata, del cual hay un poco de exceso en los comedores escolares, y también la cantidad de carnes". En su lugar, se priorizará la proteína de origen vegetal.

La nueva norma establece que se debe aportar "una ración a la semana, como mínimo, de alimentos que aporten proteína de origen vegetal como segundo plato", aclara Vincent. Esto implica que, al menos un día, el menú será completamente vegetal. La nutricionista pone como ejemplo "un arroz y luego una hamburguesa de lentejas". Además, se dará prioridad a las guarniciones de ensalada, que deberán servirse entre tres y cuatro veces por semana.

Novedades para las dietas especiales

Otra de las grandes novedades, según Paola Hernández Oliván, coordinadora de proyectos en Mensa Cívica -entidad que trabaja la sostenibilidad en el sistema alimentario y que ha participado en el proceso de elaboración de la norma que entra ahora en vigor- es que "ya no hará falta tener un certificado médico" para solicitar un menú especial por intolerancias, alergias o creencias religiosas y culturales. Actualmente, entre un 10% y un 12% de los menús corresponden a dietas adaptadas, y con esta medida se pretende facilitar el acceso a quienes lo necesiten por cualquier motivo.

El decreto también incide en la información a las familias, que deberá ser más accesible y detallada. Los menús tendrán que estar visibles en la página web del centro o en paneles informativos, especificando no solo los platos, sino también las guarniciones, el tipo de fruta o, si se ofrece un lácteo, que este sea sin azúcar, como un yogur natural, cuajada o queso fresco.

Los niños no solamente van a comer, sino que van a aprender a comer" PALOMA VINCENT Nutricionista

Aunque la norma es un paso adelante, los expertos señalan algunas carencias. Para Paola Hernández, que asesora en colegios sobre la modificación de los menús para cumplir con la nueva normativa, una de las "partes débiles del real decreto" es que no se ha incidido lo suficiente en la educación alimentaria. Si bien la ley reconoce el comedor como un espacio pedagógico, Hernández considera que se podría haber aprovechado para introducir contenidos específicos sobre alimentación o hacerla una materia transversal en el currículo escolar.

Se tendría que haber incidido mucho más en la educación alimentaria" PAOLA HERNÁNDEZ Coordinadora de proyectos en Mensa Cívica y asesora en colegios sobre la modificación de los menús

Una norma que llega con 15 años de retraso

La llegada de esta regulación ha sido un proceso largo. Como recuerda la nutricionista Paloma Vincent, este real decreto desarrolla un artículo de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que data del año 2011. "Se ha tardado 15 años en desarrollar este artículo", subraya, lo que evidencia la demora en la aplicación de una medida de salud pública considerada fundamental.

A pesar de la entrada en vigor, la implementación total aún tardará. Una parte de la normativa, centrada en los criterios de sostenibilidad, no será obligatoria hasta 2027. Según detalla Paola Hernández, esta sección incluye aspectos como la introducción de producto ecológico y de temporada, la reducción del desperdicio alimentario, la eliminación de envases monodosis y el uso de aceite de oliva virgen extra para aliños.