Esta es la técnica de los soldados estadounidenses para quedarse dormidos en tan solo dos minutos: así puedes hacerlo paso a paso

El insomnio afecta al rendimiento normal de una persona y produce una serie de deficiencias cognitivas y de memoria, así como problemas de ansiedad y depresión, hipertensión, diabetes e incluso obesidad entre otros. De hecho, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el estilo de vida actual y el envejecimiento de la población hacen, además, que el insomnio sea un trastorno cada vez más común.

Según SEN, además, entre un 25% y 35% de la población adulta padece insomnio transitorio y entre un 10% y un 15%, más de cuatro millones de españoles, sufren de insomnio crónico.

Si, por otro lado, consultamos los datos arrojados por un estudio de la Sociedad Española del Sueño, más de la mitad de los ciudadanos duermen mal, frente a los que duermen bien. De ellos, más del 13% asegura que no descansa. Unas cifras que evidencian que nuestra calidad el sueño no es óptima en absoluto.

Al final, llega un punto en el que las personas que lo sufren se ven obligados a acudir a profesionales que les puedan prescribir algún tipo de medicación para poner fin a este problema. Sin embargo, y sobre todos quienes no padecen insomnio grave, acaban recurriendo a otros remedios como infusiones, tés o incluso técnicas de relajación.

En COPE te hemos hablado de diversas técnicas, todas muy sencillas, para intentar conciliar el sueño antes de tiempo, pero hoy te venimos a contar este método que utilizan los soldados en Estados Unidos.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

CÓMO FUNCIONA LA TÉCNICA MILITAR PARA QUEDARTE DORMIDO EN TAN SOLO DOS MINUTOS

Este método fue documentado en el libro 'Relax and Win: Championship Performance In Whatever You Do', escrito por Lloyd Bud Winter y publicado en 1981. Y es que pese a su antigüedad, en los últimos años ha resurgido y ha despertado el interés de quienes buscan soluciones para conciliar el sueño.

En la Segunda Guerra Mundial se puso en evidencia que el estrés y la falta de sueño afectaba significativamente al rendimiento del los pilotos de combate en batalla, lo cual acababa en graves errores en misiones cruciales.

Por ese motivo, la Escuela de Prevuelo de la Marina de los Estados Unidos desarrolló un sencillo método para ayudar a los soldados a quedarse dormidos en menos de dos minutos, sin importar el entorno ni las condiciones en las que se encontraran. El procedimiento consta de cuatro pasos clave:

RELAJAR LOS MÚSCULOS FACIALES

Es importante que liberes la tensión de tu rostro. Recuerda incluir lengua, mandíbula, pómulos y frente, así también como los músculos que rodean las cuencas oculares. No frunzas el ceño cuando te vas a meter en la cama y no cierres los ojos con demasiada fuerza. Relajar todos estos músculos puede generarte una sensación inmediata de alivio

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

LIBERAR LA TENSIÓN DE HOMBROS Y BRAZOS

Al igual que con el rostro, relajar hombros es fundamental también y debes intentar dejarlos caer lo más bajo posible. Lo mismo deberás hacer con los brazos. Empieza por uno y sigue por otro.

CONTROLA LA RESPIRACIÓN

Es el paso clave para cualquier técnica para relajarse y coger antes el sueño. La clave es inhalar y exhalar de manera consciente y profunda, y permitir que el pecho se relaje completamente. A la vez, debes aplicar la misma técnica de relajación que ya hiciste en hombros y brazos, para las piernas. Recuerda: primero una y luego otra.

VACÍA LA MENTE DURANTE 10 SEGUNDOS

Parece una premisa un tanto complicada, pero también es un paso crucial. Según Bud Winter, puedes imaginar tres escenas diferentes como por ejemplo que estás flotando en una canoa en medio de un lago sereno y el cielo muy azul; que estás acurrucado en una hamaca de terciopelo negro dentro de una habitación a oscuras o repetirte en varias ocasiones la frase "no pienses, no pienses, no pienses" durante estos diez segundos.

No es tan sencillo como parece, por eso debes recordar que el tiempo y la práctica son esenciales para que este proceso se convierta en una rutina de relajación automática y puedas conciliar el sueño.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

¿es la solución definitiva al insomnio?

La respuesta es, pese a nuestro pesar, que no. Si bien es cierto que este método ha demostrado ser efectivo para muchas personas que lo aplican de forma adecuada, no es la solución universal para los problemas del sueño. Es importante que tengas una rutina clara a la hora de irte a la cama.

Mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de irte a dormir y reducir el consumo de cafeína son factores fundamentales para mejorar la calidad del sueño.

En cualquier caso, para quienes experimentan insomnio persistente, lo mejor es que acudan a una consulta con un especialista para que evalúe las causas y pueda recomendar un tratamiento adecuado.