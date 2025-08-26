La reflexión de Alberto Herrera sobre la muerte tras el fallecimiento de Verónica Echegui: "Algo se te remueve por dentro"

Este martes, en Madrid, se ha celebrado el funeral de la actriz Verónica Echegui. La intérprete falleció este domingo en el Hospital 12 de Octubre de la capital, donde llevaba varios días ingresada debido a un cáncer, que ha sido la causa de su fallecimiento.

La noticia se hacía pública en la mañana de este lunes, momento desde el cual han sido muchos los rostros conocidos que han querido despedirse de ella. Muchos se acercaban al tanatorio y otros, además, dejaban emotivos mensajes en redes sociales.

En 'Herrera en COPE' hemos querido tener un pequeño recuerdo a su trayectoria. Alberto Herrera ha repasado los momentos que marcaron su carrera, además de hacer una emotiva reflexión sobre la muerte.

"Todos los días muere gente joven, pero cuando fallece alguien conocido y de manera tan inesperada, algo se te remueve por dentro y piensas en los tuyos, y en ti mismo. Y es que la actriz ha muerto con tan solo 42 años. Ese es uno de los motivos por los que esta noticia ha impactado tanto", comenzaba asegurando el comunicador.

la trayectoria de verónica echegui

El papel por el que el mundo del cine la va a recordar es el que interpretó en la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani'. Con esta película fue nominada como mejor actriz revelación con tan solo 23 años y desde entonces no había parado de trabajar en el mundo de la interpretación.

EFE Verónica Echegui

Su carrera ha estado marcada por películas como 'El patio de mi cárcel' o 'Katmandú, un espejo en el cielo', dirigida por Icíar Bollaín.

En 2020, Echegui daba un paso más con su primer trabajo como directora, en el que a partir de una experiencia personal realizó un cortometraje llamado 'Totem Loba', un montaje por el que ganó el premio Goya en 2022.

el recuerdo a la joven actriz

Las redes sociales se han llenado de mensajes recordándola y casi todos comienzan o acaban con un "aún no me lo creo". Tanto su familia como ella llevaron su enfermedad de la forma más discreta posible y la noticia ha pillado por sorpresa a muchos.

Alberto Herrera ha cerrado este recuerdo con una pequeña frase que nos invita a pensar: "Qué caprichoso es el azar. Cuídese y cuide a los suyos. Aprovechemos el tiempo".