Guille Uzquiano está muy sorprendido por esta decisión de Xabi Alonso con uno de sus futbolistas: "Cuando está barato jugar"

El arranque liguero del Real Madrid está dejando titulares más allá de los resultados deportivos. Entre los nombres propios que vuelven a estar en el centro del debate aparece Dani Ceballos, que apenas ha contado con minutos en las dos primeras jornadas. La situación no ha pasado desapercibida para Guille Uzquiano en El Partidazo de COPE, donde el periodista mostró su sorpresa por la gestión de Xabi Alonso con el centrocampista andaluz.

“Me sorprende lo de Ceballos. Es verdad que nunca ha sido indiscutible en el Madrid, pero la temporada pasada tuvo un tramo muy bueno y ahora se ha ido Kroos primero, Modric después”, explicó Uzquiano en antena. Una reflexión que pone en duda el papel que el entrenador alemán le tiene reservado al sevillano en este nuevo curso.

Ceballos y la falta de minutos

En el análisis de Uzquiano, la falta de confianza en Ceballos no solo responde a su rendimiento, sino a un escenario de competencia feroz en el centro del campo blanco. “Ni cuaja ni le dan oportunidad. Hay seis centrocampistas en el Madrid para tres posiciones. Dos de ellos están lesionados ahora: Bellingham y Camavinga. Ha jugado minutos de la basura, pero en el amistoso antes de la liga fue titular”, recordó el comentarista.

El contraste entre las bajas actuales y la ausencia de protagonismo de Ceballos es lo que más sorprende a los analistas. “Me sorprende que quiera salir justo cuando más barato está jugar en el Madrid”, insistió Uzquiano, dejando claro que ahora mismo el escenario podría favorecerle más que nunca.

El enigma del "Last Dance"

A esta situación deportiva se suma un ingrediente que ha disparado los rumores: la publicación de Ceballos en Instagram tras el partido frente al Real Oviedo, donde escribió un críptico “Last Dance” junto a una foto del encuentro. El mensaje ha sido interpretado como una posible despedida.

El centrocampista apenas disputó unos minutos en la segunda parte en el Tartiere, en sustitución de Kylian Mbappé, lo que refuerza la idea de que su rol ha quedado relegado a apariciones testimoniales. El análisis de este encuentro también puede consultarse en la crónica del Oviedo - Real Madrid.

Un verano de incertidumbre constante

El futuro de Ceballos siempre parece estar en el aire. En declaraciones recogidas en Sevilla a comienzos de verano, el jugador dejó claro que el Betis siempre será su casa, abriendo de nuevo la puerta a un posible regreso. Mientras tanto, en Francia se habla del interés del Olympique de Marsella, aunque como publicó COPE el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta.

Si se repasa el mercado, queda claro que la incertidumbre se ha convertido en la norma de su carrera en los últimos veranos. Y ahora, a pocos días de que se cierre la ventana de fichajes, el enigma vuelve a repetirse.

Xabi Alonso y su once base

El otro foco de debate lo marca el propio Xabi Alonso, que todavía busca dar con su once tipo. “Lo hizo en el Mundial con cambio de sistema incluido. Lo ha hecho ahora en las dos primeras jornadas. No tiene claro todavía cuál va a ser el once inicial”, analizó Uzquiano en El Partidazo.

Esa indefinición explica algunas decisiones, pero también abre preguntas sobre si el técnico vasco considera a Ceballos una pieza válida en el nuevo proyecto. En cualquier caso, el entrenador no da por cerrada la plantilla, lo que refuerza la idea de que solo una oferta convincente podría precipitar su salida.