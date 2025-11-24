El aviso de los expertos para el Black Friday: "Un teléfono que cuesta 900 euros, nadie te lo va a vender a 500, dicho esto, claro que hay ofertas"

El Black Friday ya ha comenzado y, con él, la temporada de compras navideñas para muchos. En el programa 'La Linterna' de COPE, el comunicador Ángel Expósito ha analizado junto a la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, las previsiones de gasto y los consejos para afrontar este periodo de descuentos. Según las previsiones, ocho de cada diez españoles tiene intención de realizar alguna compra.

Se estima que el gasto medio será de 200 euros, lo que supone un incremento del 9 % respecto al año anterior. Sin embargo, como ha señalado García de la Granja, este aumento no implica necesariamente un mayor volumen de compra: "el hecho de gastar un 9 por 100 más no significa que vayas a comprar más cosas, es que como todo ha subido, pues eso es lo que se refleja en el gasto medio".

Claves para evitar engaños

La principal recomendación de los expertos es aplicar el sentido común. Pilar García de la Granja ha sido clara al respecto: "un teléfono que cuesta 900 euros, nadie te lo va a vender a 500". Ha insistido en que "nadie da duros a pesetas", aunque ha matizado que, "dicho esto, claro que hay buenas ofertas". La clave está en saber distinguir las oportunidades reales de los posibles fraudes, para lo cual es fundamental guardar siempre el ticket y desconfiar de webs fraudulentas.

Un teléfono que cuesta 900 euros, nadie te lo va a vender a 500" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

En estas fechas, las autoridades también intensifican sus advertencias. La Guardia Civil pone en guardia a los consumidores ante el incremento de fraudes online, recomendando verificar la seguridad de las páginas y utilizar métodos de pago seguros.

EFE Un cartel anuncia las rebajas del llamado 'Black Friday' en un comercio en Madrid

El Black Friday, a debate

Muchos consumidores aprovechan la ocasión para adelantar las compras de Navidad, buscando regalos, ropa o tecnología. Sin embargo, no todo el sector comercial se suma a esta campaña. Para algunos pequeños comerciantes, es difícil competir con los grandes descuentos, como explicaba una propietaria que afirmaba no poder permitirse aplicar estas rebajas y que, tras tomar la decisión, sus clientes la aplaudieron.

Nadie da duros a pesetas" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

Un termómetro económico inesperado

Como curiosidad, el programa también ha destacado un indicador económico que afecta a miles de trabajadores: el precio del menú del día. Este ha experimentado una subida media de un 2 %, un incremento que, aunque moderado por estar por debajo de la inflación, refleja el alza generalizada de los costes que también impacta en la restauración, como ha confirmado José María Rubiales, propietario de un restaurante en Murcia.