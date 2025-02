Marian Rojas señala el sencillo gesto que te debes permitir a diario para conseguir tu bienestar personal: "El pilar de una salud mental buena"

Vivimos en una sociedad hiperconectada y adicta a la dopamina rápida. Las redes sociales son, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental. También puede ser, sin embargo, como la espada de Damocles. Pueden ponernos al límite y hablamos desde el punto de vista mental. A veces, es necesario desconectar, hacer un detox de esta "dopamina rápida".

Es normal que viviendo a este ritmo frenético, que muchas veces nos acaba absorbiendo, sea normal que muchos acaben cayendo en la ansiedad y el estrés. Este bajo estado de ánimo hace que, por lo tanto, no nos hablemos como merecemos, y esto solo provoca que una persona pueda hacerse aún más daño.

Y así es como muchos entran en una especie de espiral tóxica consigo mismos. ¿Cómo salir de ahí? ¿Qué puede hacer una persona para recuperar paulatinamente su paz y bienestar mental?

el sencillo gesto que te debes permitir a diario para conseguir tu bienestar personal

Lo ha explicado la psiquiatra y colaboradora de COPE Marian Rojas, y lo ha hecho a través de su perfil de TikTok. Ha explicado que este sencillo gesto, que muchas veces no nos permitimos tener, puede ser un "un regalo" y asegura que debemos divagar, perdernos en nuestros pensamientos.

COPE Marian Rojas durante una de sus intervenciones en 'Fin de Semana'

"En divagación mental yo me cuento las cosas y es el momento de crear. Es decir, para yo crear y solucionar, necesito divagar. Nadie ha descubierto nada importante en momentos frenéticos", ha recordado la psiquiatra y ha puesto varios ejemplos.

El primero es el caso de Isaac Newton, quien descubrió la ley de la gravedad. "Estaba en un árbol divagando sentado. Entonces empezó a ver cómo caían las manzanas y de repente dijo "anda, caen hacia abajo, ¿por qué caen hacia abajo y no hacia el lado? ¿Habrá una fuerza dentro de la tierra?". Tú imagínate, pero necesitó parar, contemplar y divagar", relata.

Un segundo ejemplo que pone es el del físico griego Arquímedes, autor del principio de Arquímedes, quien hizo su teorema divagando, dándose un baño. "Cuando entraba en la bañera el agua salía, y entonces dijo "la flotabilidad claro, el cuerpo entra dentro del agua, entonces..." O sea, pero estaba dándose un baño, divagando".

Pone un tercer ejemplo, el caso de Percy Spencer. "Trabajaba con radares y, al terminar, llevaba siempre una chocolatina en el bolsillo y la chocolatina estaba derretida. Y entonces miraba por qué estaba derretida y ahí, con su chocolatina, hasta que un día dijo "¿qué está pasando?". E inventó el microondas", explica.

Por ese motivo, la psiquiatra Marian Rojas recuerda la importancia de "divagar" y de "contarte las cosas". Para ella, agrega, "el pilar de una salud mental buena es cómo yo me cuento mi historia. "Soy el peor, nadie me quiere, me merezco esto, no me merezco esto otro..." Esta divagación mental surge cuando yo freno, cuando yo me aburro", concluye.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

DATE EL DERECHO A ABURRIRTE

Entre otras tantas ventajas de darte ese pequeño derecho a divagar, a aburrirte, a hundirte en tus propios pensamientos, está también el del poder de salir del 'estado de alerta'. Un estado de estrés constante, en el que el cerebro de una persona dibuja escenarios catastróficos, con pocas posibilidades de que ocurran, pero que contempla como reales.

Una persona que vive en este estado de alerta, vive, por lo tanto, en una situación de estrés constante que se traduce en ansiedad, insomnio, irritabilidad y agotamiento físico.

Por eso, entre todas las cosas que puedes hacer para abandonar este estado de alerta constante ese permitirte aburrirte. Cuando lo haces, activas la corteza prefrontal, asegura en este post de su perfil de Instagram, y das vía libre a la capacidad de creación.