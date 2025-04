Investigadores de Nueva Jersey descubren un efecto oculto que el ibuprofeno tiene en nuestra salud: afecta a 5 millones de españoles

En España, más de 20 millones de personas consumen ibuprofeno cada año, ya sea para aliviar dolores de cabeza, musculares, menstruales o para reducir la fiebre. Es uno de los medicamentos más comunes en nuestros botiquines, al alcance de cualquiera sin receta. Pero lo que pocos saben es que este fármaco de uso diario podría estar escondiendo un efecto inesperado que, según científicos estadounidenses, podría tener un impacto enorme en la prevención de enfermedades graves como la diabetes.

Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey (EE. UU.), ha revelado una sorprendente propiedad del ibuprofeno: su capacidad para influir en cómo el cuerpo percibe y procesa el azúcar. Un descubrimiento que abre la puerta a nuevas formas de combatir enfermedades metabólicas de forma sencilla y accesible.

El ibuprofeno tiene efectos positivos y negativos

LA FUNCIÓN OCULTA QUE PODRÍA TENER EL IBUPROFENO

El equipo de investigación, liderado por el profesor Paul Breslin, ha comprobado que el ibuprofeno actúa inhibiendo ciertos receptores encargados de detectar el sabor dulce, tanto en la boca como en otras células del cuerpo. En otras palabras: cuando hay ibuprofeno en el organismo, las personas sienten los alimentos dulces como menos intensos.

Pero la cosa no se queda ahí. Esta alteración en la percepción del azúcar también podría estar relacionada con una modificación en la forma en que el cuerpo la metaboliza. Es decir, podría haber un cambio en cómo se digiere y se gestiona la glucosa a nivel interno, lo que supondría una implicación directa en la prevención de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2.

La hipótesis que manejan los científicos es clara: si el ibuprofeno logra reducir la sensibilidad al dulce y, además, influye en el metabolismo del azúcar, podría convertirse en una herramienta de apoyo para quienes buscan prevenir trastornos metabólicos. En el estudio, los participantes que se enjuagaron la boca con ibuprofeno aseguraron que los sabores dulces les parecían menos intensos después. Esto sugiere un cambio perceptivo inmediato.

"HASTA PEQUEÑAS CANTIDADES PUEDEN AFECTAR"

Además, incluso pequeñas concentraciones de ibuprofeno en sangre fueron suficientes para activar este efecto, lo que hace pensar que su uso cotidiano podría estar generando cambios silenciosos en el cuerpo sin que nadie lo supiera… hasta ahora.

Eso sí, los propios investigadores advierten que estamos ante un primer indicio y que, aunque prometedor, todavía es necesario realizar ensayos clínicos más amplios para confirmar si este efecto puede realmente traducirse en una estrategia preventiva contra enfermedades como la diabetes.

La diabetes tipo 2 afecta a más de 5 millones de personas en España y su incidencia no deja de crecer. Se trata de una enfermedad silenciosa, relacionada con el exceso de azúcar en sangre, que puede dar lugar a graves complicaciones de salud si no se detecta y se controla a tiempo. Por eso, cualquier avance que permita prevenirla, especialmente de forma sencilla y no invasiva, puede cambiar la vida de millones de personas.

El ibuprofeno activa un efecto con los sabores dulces incluso con pequeñas cantidades" Paul Breslin Profesor de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey

Este hallazgo no sugiere que debamos empezar a tomar ibuprofeno como medida preventiva —ni mucho menos—, pero sí pone sobre la mesa una posible nueva línea de investigación que podría revolucionar la forma en que entendemos el metabolismo del azúcar y su relación con medicamentos tan cotidianos como este.

Los expertos recomiendan estar atentos a nuevas investigaciones y seguir manteniendo unos hábitos de vida saludables: alimentación equilibrada, ejercicio regular y controles médicos periódicos. Mientras tanto, este tipo de hallazgos refuerzan la necesidad de seguir invirtiendo en ciencia e investigación, incluso en áreas que ya creemos conocer del todo.