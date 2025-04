El alimento que incluyes en tu desayuno que está afectando a tu salud: provoca inflamación y es dañino para tu digestión

“El desayuno es la comida más importante del día”. Seguro que es una frase que has escuchado en multitud de ocasiones y lo cierto es que es verdad.

Según los investigadores, es la comida más importante del día porque son los primeros alimentos que se ingieren después de un largo periodo de ayuno que corresponde a las horas en las que hemos estado dormidos. Además, el desayuno precede a las horas del día en las que más activos estamos y por tanto más energía consumimos.

Es necesario elegir correctamente los alimentos para aportar al organismo la energía que necesita para afrontar la jornada. Sin embargo, no siempre es sencillo seleccionarlos porque el desayuno resulta ser el momento del día en el que la glucosa produce mayores picos en sangre.

¿CÓMO AFECTA NO DESAYUNAR?

Aunque es natural que algunas personas no tengan hambre por la mañana, saltarse el desayuno no resulta la mejor opción. Cuando dormimos, nuestro cuerpo consume el exceso de azúcar o glucosa que se almacena en el hígado y los músculos y que permite que nuestro organismo esté en marcha durante toda la noche. Por eso, según la dietista Annie Nguyen, cuando nos levantamos “funcionamos en vacío”.

Resulta esencial desayunar bien para reponer esas reservas y obtener la energía que necesitamos durante el día. La primera comida del día, después de ayunar durante tantas horas debe proporcionarnos la cantidad necesaria de vitaminas y minerales, tales como calcio, potasio o magnesio.

Cuando no desayunamos nuestro cuerpo entra en un estado de ayuno prolongado que puede provocar efectos como la disminución de la concentración, fatiga, falta de energía y una menor eficiencia en la quema de calorías. En ocasiones, la falta de energía puede derivar en una mayor inactividad que, a su vez, puede contribuir al aumento de peso y la pérdida de masa muscular.

¿PUEDO CONCENTRARME BIEN SI NO DESAYUNO?

Saltarse el desayuno también influye en nuestra capacidad cognitiva y de concentración. El cerebro, al igual que el resto del cuerpo necesita energía para poder funcionar correctamente, por lo que, si no desayunamos, no le proporcionamos los nutrientes necesarios para generar esa energía. Esto puede hacer que experimentemos problemas para concentrarnos o que tengamos menos claridad mental.

¿Y SI NUNCA DESAYUNO?

No desayunar un día porque no nos da tiempo o porque no tenemos hambre no está mal. El problema es cuando no desayunar se convierte en un hábito, porque puede afectarnos a la dieta general. Si no desayunamos, durante el día es probable que tengamos más hambre y que optemos por consumir calorías que, a menudo, provienen de alimentos procesados y azúcares.

Según algunos expertos, omitir continuamente el desayuno puede tener un importante impacto a largo plazo en nuestra salud. Se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes tipo 2 o con enfermedades cardiovasculares. De la misma forma, puede afectar negativamente la composición corporal porque aumenta la grasa corporal y disminuye la masa muscular magra.

EL LADO SALUDABLE Y EL OSCURO DEL DESAYUNO

Comenzar el día con un desayuno equilibrado, variado y energético es esencial para afrontar el día con fuerza, además de para nuestra salud. Por ello, es imprescindible que un buen desayuno lleve proteínas, minerales, vitaminas y algún hidrato de carbono. Sin embargo, en ocasiones ingerimos alimentos que creemos que son saludables cuando en realidad no lo son.

No hay que ser experto en nutrición para saber que alimentos como la bollería industrial, los ultraprocesados, los zumos industriales o los cereales azucarados no son la mejor opción ni para cuidarse, ni para desayunar cada día. Todos estos alimentos aumentan las cifras de azúcar en sangre y desestabilizan nuestro equilibrio energético desde primera hora de la mañana.

El doctor Alexandre Olmos ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que habla de los tres peores desayunos más comunes entre los españoles. Según el doctor, hay alimentos que no sabemos que son nocivos y los ingerimos sin tan siquiera plantearnos que no son una buena opción en nuestra dieta. Habla de “tres bestias negras”:

1. El pan blanco y los cereales con azúcar

Según el doctor desayunar alguno de estos dos alimentos dispara los niveles de azúcar en sangre de forma acelerada. Sin embargo, después de unas horas, la energía cae en picado y nos puede llevar a tener antojos descontrolados. No tiene los nutrientes esenciales que necesitaría nuestro cuerpo.

2. Los zumos de frutas

Los zumos de frutas o smoothies podrían parecer una opción saludable, pero realmente no lo es. Consumir fruta fresca es recomendable, pero sin exprimir, es decir, entera. La fruta batida tiene exceso de azúcar y puede producir un fuerte pico de insulina que puede derivar en un cansancio extremo, hambre y falta de energía.

3. El café torrefacto

El café torrefacto es un tipo de café que se tuesta con azúcar durante el proceso de tostado. Muchas personas eligen este café para desayunar, sin embargo, es uno de los menos recomendables. Además de componer azúcar, los compuestos químicos que se producen en este proceso pueden, según el doctor, inflamar tu sistema digestivo y disminuir la absorción de nutrientes. Es preferible buscar versiones naturales y sin añadidos para seguir disfrutando el café.