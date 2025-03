El alimento con fama de sano que la nutricionista Sandra Moñino recomienda evitar a toda costa: "Es muy proinflamatorio"

Este es el alimento que, aunque tenga fama de sano, no lo es

Cada vez somos más conscientes de que la alimentación influye directamente en nuestra salud. Elegir bien los productos que consumimos no solo nos ayuda a mantenernos en forma, sino que también puede prevenir problemas de salud a largo plazo. Sin embargo, algunos alimentos que creemos saludables pueden no serlo tanto cuando analizamos sus ingredientes y su proceso de fabricación.

Los ultraprocesados han invadido los supermercados, y aunque muchos tienen un aspecto apetecible y parecen una opción equilibrada, su composición puede ser perjudicial para nuestro organismo. Entre ellos, hay un alimento muy popular que a menudo se encuentra en ensaladas o aperitivos y que, según la nutricionista Sandra Moñino, debería evitarse a toda costa.

LOS PALITOS DE CANGREJO, UN ALIMENTO MUY INFLAMATORIO

Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, advierte sobre los palitos de cangrejo y explica por qué son un producto altamente proinflamatorio. "Cuatro razones por las que los palitos de cangrejo son un producto proinflamatorio. Uno, no llevan cangrejo, solamente aroma o extracto de este", afirma la nutricionista. Aunque su nombre sugiere que están hechos de cangrejo, en realidad no contienen apenas este ingrediente, lo que puede resultar engañoso para los consumidores.

Sandra también detalla que estos palitos están compuestos en un 35% por surimi, "que, por si no lo sabes, son restos de pescados con sus vísceras, sangre, etc.". Explica que esta mezcla tiene un aspecto grisáceo en su estado natural, y para hacerla más atractiva, se le añaden blanqueantes artificiales. "Para ponerla tan blanca como veis aquí, utilizan blanqueantes artificiales que no son nada recomendables para nuestra salud", advierte.

Otro de los problemas que señala la experta es la cantidad de aditivos que contienen los palitos de cangrejo para mejorar su sabor y textura. "Para que estén ricos, les añaden azúcar, harinas, almidones, aceites vegetales como el de colza, el aceite de palma, el aceite de girasol, incluso potenciadores del sabor como puede ser el glutamato monosódico, que lo hacen un producto ultraprocesado y muy proinflamatorio". La presencia de estos ingredientes puede favorecer la inflamación en el organismo y contribuir a problemas como el sobrepeso, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, Sandra menciona otro detalle que muchos desconocen: las líneas rojas que tienen los palitos de cangrejo no provienen del cangrejo ni del pescado, sino que son "simplemente colorantes artificiales, nada recomendables". Este dato puede sorprender a muchos consumidores que asumen que el color proviene de ingredientes naturales.

¿Por qué es importante evitar los alimentos proinflamatorios?

El consumo habitual de productos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, harinas y aceites vegetales poco saludables, puede favorecer procesos inflamatorios en el organismo. La inflamación crónica está relacionada con enfermedades como la artritis, la obesidad, la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Por ello, los expertos recomiendan optar por una alimentación basada en productos frescos y naturales, evitando en la medida de lo posible los ultraprocesados.

Si bien los palitos de cangrejo pueden parecer una opción rápida y cómoda para muchas recetas, lo cierto es que existen alternativas mucho más saludables y naturales. "Si quieres saber mucho más sobre alimentación antiinflamatoria, te recomiendo mi libro, Adios a la inflamación", concluye Moñino. En él, ofrece un plan de tres días para ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y mejorar la salud a través de la alimentación.

Si buscas opciones más saludables para incorporar en tus platos, puedes optar por pescado fresco como el salmón, la merluza o el bacalao. Estos ofrecen proteínas de calidad y grasas saludables sin la necesidad de aditivos artificiales. Además, los mariscos naturales como las gambas o los mejillones pueden ser una excelente alternativa para ensaladas y aperitivos sin recurrir a productos ultraprocesados.