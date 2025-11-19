La historia del padre que renuncia a su carrera por sus hijas que triunfa en las redes

El programa Herrera en COPE ha recibido en su sección ‘A Ciegas’, conducida por María José Navarro y Alberto Herrera, la visita del influencer Alberto Despacio. Este padre ha compartido su historia personal sobre cómo tomó la decisión de dejar su carrera profesional para dedicarse por completo a la crianza de sus dos hijas, un testimonio que redefine los roles de género tradicionales.

Una decisión sin vuelta atrás

Para Alberto Despacio, la idea de cambiar su vida comenzó a gestarse durante su primer permiso de paternidad. Según ha relatado, en ese momento hizo "clic" y se dio cuenta de que la rutina laboral le impedía ejercer su rol como padre de la manera que deseaba. "Yo la decisión que tomo, el paso que doy, es porque yo no podía ser el papa que yo quería ser", ha confesado.

Aunque al principio sintió el vértigo de abandonar una carrera que había construido durante más de una década, no lo considera un sacrificio. Para él, fue más bien un enfrentamiento con el "juego de estatus de ego" que impone la sociedad, y ha asegurado que lo que encontró en casa "merece tantísimo la pena".

No sé si me reengancharé a esa rueda que la sociedad nos tiene montada, pero donde estoy ahora, estoy seguro que que no me arrepentiré" Alberto Despacio Padre a tiempo completo

La paternidad a tiempo completo

La experiencia de la paternidad, según Despacio, es lo más duro y complicado que ha hecho nunca. Sin embargo, ha subrayado que la recompensa emocional es inmensa: "lo bueno es elevado a la potencia". Su relato está cargado de admiración por su pareja, cuyo apoyo ha sido fundamental en este camino y de quien dice sentirse "en deuda de por vida".

La copresentadora, María José Navarro, ha destacado cómo el testimonio de un hombre en este rol visibiliza la dureza de la crianza, algo que a menudo se normaliza cuando lo hace una mujer. Despacio ha reconocido que, aunque para él su día a día es "natural", es consciente de que todavía no es algo habitual en la sociedad. "Si mamá hace esto, es lo más normal del mundo, si papá lo hace, superpapá", ha reflexionado sobre los estereotipos existentes.

Alberto Despacio también ha hablado sobre la rapidez con la que crecen los hijos, una sensación agridulce que le acompaña a diario. "Hay días que se hacen muy largos y muy pesados, pero los meses y los años, no te lo puedes creer", ha afirmado, reconociendo que es una de las cosas que peor lleva, pese a sentir que está aprovechando al máximo el tiempo con sus hijas.

Nuevo pódcast: 'Instrucciones no incluidas'

Como primicia en el programa de COPE, Alberto Despacio ha anunciado el lanzamiento de su nuevo pódcast, ‘Instrucciones no incluidas’. Se trata de un espacio concebido para hablar de cómo sobrevivir a la crianza y a la vida "sin manual de instrucciones, pero con mucho corazón". Aunque las grabaciones ya están en marcha, el primer episodio aún no se ha publicado.