"Hay una conjuntivitis que esta sí que puede ser más peligrosa, es la vírica, que puede dañar la córnea y producir lo que se llama una queratitis"

El doctor Darío Fernández, especialista en salud ocular, ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', cuáles son las enfermedades más graves que pueden afectar a los ojos y cómo prevenirlas. Durante su intervención, el facultativo ha puesto el foco en un tipo de conjuntivitis que, a diferencia de otras más comunes, entraña un riesgo significativo para la visión.

La conjuntivitis vírica, un riesgo para la córnea

Aunque la mayoría de las conjuntivitis no son graves, como las alérgicas, que afectan a ambos ojos por la exposición al polen, o las bacterianas, que suelen ser unilaterales, el doctor Fernández advierte de una que requiere especial atención. "Hay una conjuntivitis que esta sí que puede ser más peligrosa, es la conjuntivitis vírica, que puede dañar la córnea y producir lo que se llama una queratitis", ha señalado. Este tipo de infección puede estar causada, por ejemplo, por un herpes zóster que afecta al ojo.

Además, el doctor ha mencionado otras afecciones como la uveítis, una inflamación del cuerpo ciliar y el iris que puede estar asociada a enfermedades reumáticas. La recomendación es clara: si un ojo rojo no desaparece en una semana, se debe consultar al oftalmólogo para evitar complicaciones mayores y proteger la salud ocular.

Las tres grandes causas de ceguera evitable

El doctor Fernández ha recordado que las enfermedades oculares graves a menudo son "prevenibles y evitables". La primera causa de ceguera irreversible, el glaucoma, "se puede evitar en el 90 % de los casos haciéndonos revisiones frecuentes". Es fundamental estar atento si existen antecedentes familiares, si se ha sufrido un golpe en el ojo o si aparecen síntomas como mala adaptación a la visión nocturna o halos alrededor de las luces. De ahí la importancia de las revisiones periódicas para evitar un glaucoma.

La segunda causa es la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que afecta a mayores de 50 años y se manifiesta con síntomas como ver las líneas onduladas o una mancha en el campo visual central. La tercera es la retinopatía diabética, cuya prevención pasa por un control estricto de la diabetes.

En cuanto a las cataratas, aunque están ligadas a la edad, su aparición puede acelerarse por factores "totalmente evitables y gratuitos". El experto ha destacado el tabaco, el consumo de alcohol y la exposición a los rayos ultravioleta del sol sin la protección adecuada como principales culpables.

Consejos para el día a día: pantallas y estética ocular

El uso prolongado de pantallas es otro de los grandes retos para la salud visual actual. Fernández ha explicado que al mirar una pantalla "disminuye muchísimo" la frecuencia de parpadeo, lo que produce sequedad y fatiga ocular. "La visión del ser humano está preparada para mirar a lo lejos, al horizonte", ha afirmado. Por ello, recomienda aplicar la regla "20-20-20": cada 20 minutos, mirar a más de 20 metros durante 20 segundos para que el cristalino descanse.

La salud ocular también influye en la estética. Para prevenir bolsas, ojeras y arrugas, el doctor aconseja cuidar la piel periorbital, protegerse del sol, mantener una buena hidratación y dieta, y dormir las horas necesarias. Además, ha advertido sobre los peligros de ciertas modas, recordado los riesgos de prácticas como el cambio de color de ojos, que puede tener consecuencias irreversibles.

Finalmente, el experto ha ofrecido consejos prácticos como usar gafas protectoras en tareas de bricolaje o con productos de limpieza, no frotarse los ojos con las manos sucias y seguir pautas sobre cómo proteger los ojos del frío y el sol. Ante un orzuelo, recomendó aplicar compresas tibias y nunca apretarlo, además de evitar el maquillaje y las lentillas.

El doctor Fernández también compartió la noticia de un premio que la fundación COFARES ha concedido a la fundación Claudia Teklen por un proyecto de prevención del riesgo de suicidio en personas con discapacidad que él mismo ha coordinado, mostrando su compromiso con la salud integral de las personas.