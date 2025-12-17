Doctor Darío Fernández: "Aunque no notes nada, si has tenido algún golpe en el ojo, o si tienes mala adaptación a la visión nocturna, ve a revisión, puedes evitar un glaucoma"

El doctor Darío Fernández ha pasado consulta en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', para abordar la importancia de la salud ocular. El experto ha insistido en un mensaje clave: las enfermedades oculares más graves, como el glaucoma, son 'prevenibles y evitables' en la mayoría de los casos si se actúa a tiempo.

Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, una enfermedad que daña el nervio óptico por un aumento de la presión intraocular. Lo más peligroso, según ha explicado Fernández, es que el 50 % de los afectados no presentan síntomas y no están diagnosticados. Sin embargo, ha lanzado un mensaje de esperanza: "el 90 % de los casos se puede evitar" con un gesto tan sencillo como las revisiones oftalmológicas frecuentes.

Por ello, el doctor ha sido muy claro en su recomendación: "Aunque no notes nada, si has tenido algún golpe en el ojo, o si empiezas a ver que tienes como mala adaptación a la visión nocturna, una fatiga visual, y en las luces de las farolas o los coches ves como unos halos, eso habría que hacer una revisión". También es una señal de alerta tener antecedentes familiares con glaucoma.

Cataratas y otras patologías a vigilar

Otras patologías graves que pueden llevar a la ceguera son la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que suele aparecer a partir de los 50 años y se manifiesta con la visión de líneas onduladas o una mancha central, y la retinopatía diabética. Para esta última, el control de la diabetes es fundamental para "no terminar en ceguera", ha advertido el especialista.

En cuanto a las cataratas, aunque suelen asociarse al envejecimiento, hay factores que aceleran su aparición. "El tabaco, el consumo de alcohol, la exposición a los rayos del sol sin gafas y no cuidarnos la diabetes influyen muchísimo", ha señalado Fernández. Algunos síntomas son la visión borrosa y una peor visión nocturna, para la que ciertas vitaminas como la A pueden ser de ayuda.

Buenos hábitos para cuidar los ojos

El doctor también ha repasado gestos cotidianos que pueden poner en riesgo la salud ocular. "Nuestras manos son unas cucharas que van recogiendo gérmenes", ha recordado, por lo que es 'totalmente contraindicado frotarse los ojos'. También ha alertado sobre el abuso de las pantallas, que disminuye la frecuencia del parpadeo y provoca sequedad y fatiga ocular, y ha insistido en la necesidad de usar gafas de sol homologadas para protegerse de la radiación ultravioleta, un riesgo que no debe tomarse a la ligera, al igual que ciertas modas peligrosas como la de cambiar el color de los ojos.

Las gafas de sol deben ser las adecuadas según su uso y especialmente en caso de que se destinen a conducir

Para quienes pasan mucho tiempo frente a un ordenador, Fernández recomienda aplicar la regla del 20-20-20: cada 20 minutos, mirar a más de 20 metros de distancia durante 20 segundos. Ante un ojo rojo persistente, una conjuntivitis que no mejora o la aparición de un orzuelo, el consejo es claro. "Cuando tengamos un ojo rojo y eso no desaparezca en una semana, tendremos que consultar al oftalmólogo", ha afirmado.

Finalmente, el doctor ha hecho un llamamiento a acudir a urgencias ante cualquier cambio repentino en la visión, destellos de luz, visión doble o un golpe en el ojo, cubriéndolo sin presionar. La prevención y las revisiones periódicas, ha concluido, son la mejor herramienta para mantener una buena salud ocular a lo largo de la vida.