Doctor Darío Fernández, sobre fumar: "Es muy importante que los que toman este popular medicamento sepan que hay que ajustar la dosis un 15 por ciento más"

El tabaco es uno de los mayores enemigos para la salud, pero sus efectos van mucho más allá del conocido riesgo de cáncer de pulmón o garganta. En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' ha profundizado sobre estas consecuencias menos visibles junto al doctor Darío Fernández, psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid y experto en tabaquismo. El doctor ha sido tajante al afirmar que el tabaco "no deja ni un resquicio del cuerpo sin que deje su señal", subrayando el impacto generalizado que tiene en todo el organismo.

Los efectos visibles: del pelo a la piel

Uno de los primeros efectos del tabaquismo se manifiesta en el cabello. Según ha explicado el doctor Fernández, la nicotina es un potente vasoconstrictor, lo que significa que contrae los vasos sanguíneos y dificulta que los nutrientes lleguen al pelo. Esto provoca que pierda "brillo, color y elasticidad", volviéndose más frágil y propenso a la caída, e incluso favoreciendo la aparición de canas. La buena noticia es que es uno de los primeros efectos que se revierten al dejar de fumar, notándose una mejoría "a las dos o tres semanas" de abandonar el hábito.

La piel es otra de las grandes damnificadas. El consumo de tabaco acelera el envejecimiento prematuro, dificulta la cicatrización y provoca una coloración amarillenta en las uñas. El experto ha alertado sobre el "trío tóxico" que forman el tabaco, el sol y la contaminación, un cóctel destructivo que oxida las fibras de la piel, reduce el colágeno y la elastina y marca las arrugas y líneas de expresión. Además, las micropartículas del humo obstruyen los poros, dando lugar a puntos negros y espinillas.

Mientras se toma la decisión de dejar el hábito, el psicólogo recomienda a los fumadores usar una "crema rica en antioxidantes" con ingredientes como ácido hialurónico, retinol y colágeno. También aconseja limpiar la cara cada noche, usar un exfoliante dos veces por semana y aplicar una crema hidratante para combatir las manchas que provoca el tabaco.

Dejar de fumar está lleno de beneficios"

La salud bucodental y digestiva

La boca sufre enormemente los efectos del tabaco, que altera el pH de la saliva, favorece las caries y produce periodontitis, una inflamación que debilita la sujeción de los dientes. La nicotina también disminuye la producción de saliva, causando manchas y halitosis. El doctor ha destacado que el tabaco es un factor clave en el desarrollo de cáncer de boca y ha insistido en la importancia de vigilar cualquier lesión que no cicatrice, como las manchas blanquecinas conocidas como leucoplasia.

El especialista ha sido claro con su consejo a los fumadores: "Un fumador debería hacerse una revisión de la boca cada seis meses", e incluso realizar una autoexploración periódica. Mientras, el aparato digestivo también se ve afectado, ya que fumar disminuye la absorción de nutrientes, favorece el reflujo esofágico y empeora brotes de enfermedades como la inflamación intestinal. Hay muchas trampas que no te cuentan sobre fumar.

Interacción con medicamentos y otros efectos sistémicos

Uno de los aspectos más desconocidos y peligrosos del tabaquismo es su interacción con los medicamentos. La nicotina acelera el metabolismo de ciertos fármacos, reduciendo su eficacia. Esto afecta a tranquilizantes como el alprazolam, antipsicóticos, la heparina o betabloqueantes para problemas cardíacos. "El médico tendrá que controlar esas dosis", ha advertido Fernández, ya que el tabaco puede estar eliminando el medicamento antes de que haga efecto. Tal y como explica el doctor, fumar te puede dejar ciego por los peligros ocultos del tabaco.

El caso del Sintrom es especialmente relevante. "Es muy importante que los que estén tomando sintrón sepan que hay que ajustar la dosis", ha sentenciado el doctor. Un paciente fumador puede necesitar "un 15 por ciento más de sintrón", y si deja de fumar, la dosis debe reducirse para evitar riesgos, por lo que la comunicación con el médico es crucial.

Miren sus labios, sus encías, su lengua, que palpen suavemente sus mejillas y su cuello"

Además, el tabaco adelanta la menopausia entre uno y cuatro años y agrava sus síntomas, como los sofocos. También reduce el olfato y el gusto, aunque estos sentidos se recuperan a los diez días de dejarlo. Por otro lado, los fumadores metabolizan la cafeína más rápido, necesitando más café para el mismo efecto, y el abandono del tabaco mejora la calidad del sueño profundo y disminuye los ronquidos. Los beneficios de dejarlo son casi inmediatos: a los 20 minutos baja la tensión y a las 12 horas se normaliza el monóxido de carbono en sangre.

Ante este abrumador listado de perjuicios, el doctor Darío Fernández ha recordado que "dejar de fumar está lleno de beneficios" y que es posible conseguirlo. Por ello, anima a buscar ayuda profesional y ofrece una guía gratuita en su página web para acompañar a quienes decidan dar el paso hacia una vida más saludable. Puedes escuchar al doctor Darío Fernández en este audio.