Juan José, panadero: "A nosotros, esta humedad nos viene muy bien, aunque parezca mentira, el mollete queda más suave con esta temperatura también que hay"

En medio del temporal que ha afectado gravemente a la sierra de Cádiz, con pueblos como Ubrique, Benamahoma y Grazalema sufriendo las peores consecuencias, una noticia curiosa surge desde el obrador de un panadero. Juan José, un ponedor de calles y panadero de El Bosque, ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, ante Carlos Moreno 'El Pulpo', que, paradójicamente, la extrema humedad ambiental le "viene muy bien" para elaborar sus afamados molletes. A pesar de los problemas generalizados, para él, el secreto para conseguir un buen pan pasa por adaptarse a las condiciones.

Carreteras cortadas y producción en pausa

La situación en la comarca ha sido crítica. Juan José relata que las carreteras están "hechas polvo", lo que le obligó a detener la producción. "La semana pasada con el tema de la alerta roja, pues dejamos de fabricar", ha confesado. Estuvieron "2 o 3 días sin fabricar" por precaución y ante la incertidumbre de si las vías estarían abiertas para el reparto en los pueblos cercanos. Los desprendimientos han sido constantes, especialmente en la carretera de montaña hacia Grazalema, obligando a los operarios a trabajar "las 24 horas del día".

Alamy Stock Photo Mollete típico de Antequera Málaga Andalucía

Además de las lluvias, el pasado sábado la tierra tembló, añadiendo más inquietud entre los vecinos. "Hubo unos temblores de tierra, unos pequeños terremotos", ha confirmado Juan José, aunque afortunadamente el miedo no fue a mayores en la localidad de El Bosque, a diferencia de la angustia vivida en otros puntos de la sierra.

El secreto está en la masa (y en la humedad)

A nosotros, esta humedad nos viene muy bien, aunque parezca mentira

Contra todo pronóstico, las condiciones meteorológicas han resultado ser un aliado para el producto estrella de Juan José. "A nosotros, tema de los molletes, esta humedad nos viene muy bien", afirma. La explicación reside en que el mollete "es una masa muy hidratada" y la humedad del ambiente consigue que el producto final se quede "más suave", logrando una calidad superior. A esto se suma una temperatura agradable, de entre 12 y 14 grados, que beneficia el proceso de fermentación de las levaduras. "Nos salen los molletes que están más buenos", sentencia.

Alamy Stock Photo Proceso de fabricación del Mollete en el Mollete San Roque

La actividad en el obrador es frenética desde la madrugada. En el momento de la entrevista, Juan José ya había elaborado junto a su cuñado unos 1.200 molletes. Ataviado con su uniforme de trabajo, "pantalocinto blanco, mi gorrito", sigue al pie del cañón en una labor que, como tantos otros compañeros, reivindica el oficio del panadero como un pilar fundamental en la comunidad. Su recomendación para disfrutar de un buen mollete es clara: "Con lo dulce y con lo salado", destacando la combinación de aceite de oliva virgen extra con la famosa miel de El Bosque.

Solidaridad vecinal frente a la adversidad

El panadero también ha querido destacar el lado más amargo del temporal, que no solo afecta a las infraestructuras, sino también a otros sectores como el de los apicultores, que tienen que alimentar a sus abejas en las colmenas porque no pueden salir a por polen. Sin embargo, en medio de las dificultades, Juan José ha elogiado la respuesta de sus convecinos. "Me gustaría agradecerle a todos los vecinos de aquí del pueblo lo solidarios que son", ha expresado con orgullo. En un gesto ejemplar, "en menos de 4 horas se juntaron más de 3.500 euros" para ayudar a los afectados de Arcos de la Frontera, Grazalema o Ubrique. "La solidaridad es muy importante, aflora", concluía.