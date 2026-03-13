Elena, bioquímica experta en nutrición: "Los productos integrales pueden tener más grasa y calorías; solo son más saludables porque mejoran el tránsito intestinal"

En 'Lo que Viene', el comunicador José Ángel Cuadrado ha conversado recientemente con Elena y María, madre e hija, ambas bioquímicas y expertas en nutrición y creadoras de 'Futurlife21', para desmentir algunas de las creencias más extendidas en el mundo de la alimentación. La primera de ellas, y una de las más arraigadas, es si los productos integrales tienen menos calorías y ayudan a perder peso. La respuesta de Elena ha sido tajante: "Es falso".

La experta ha explicado que, al contrario de lo que se piensa, los productos integrales "pueden tener incluso más grasa y pueden tener más calorías". La verdadera ventaja de estos alimentos no está en su aporte calórico, sino en que "son más saludables porque mejoran el tránsito intestinal, mejoran las bacterias intestinales y, además, aportan nutrientes que quitamos cuando lo refinamos". En la misma línea, María ha señalado que la idea de que los productos 'light' son más saludables también es "falsa", ya que para reducir sus calorías, a menudo "se le añaden muchísimos otros ingredientes que no son nada saludables".

Otros mitos de la alimentación, a examen

Durante la entrevista, las expertas han abordado otras creencias populares. Sobre la relación entre ciertos alimentos y el cáncer, María ha aclarado que "no se puede decir que un único alimento vaya a influir". Lo realmente clave es "el conjunto de todos los hábitos saludables", y ha recordado que también existe el factor azar.

Alamy Stock Photo Varias personas corriendo por la Barceloneta

En cuanto al auge del fitness y el consumo de proteínas, Elena ha advertido sobre la idea de que "cuanta más proteína consumas, mejor". Si bien una mayor masa muscular requiere más proteína, este aumento no debe desplazar a otros alimentos. "Una persona que está haciendo mucho deporte debería aumentar el tamaño del plato, pero siempre dentro de un plato equilibrado". Ha añadido que los residuos metabólicos del ejercicio se limpian gracias a los nutrientes presentes en frutas y verduras.

Otro de los mitos desmontados ha sido el de que los lácteos inflaman. María lo ha calificado de "mentira en la mayor parte de los casos". Ha defendido que los lácteos fermentados, como el kéfir o el yogur naturales, aportan probióticos que, precisamente, ayudan a reducir la inflamación digestiva y sistémica. Por lo tanto, "categorizar a todos los lácteos como proinflamatorios o como inflamatorios, no es así".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un yogur natural

Edulcorantes, café y la cerveza post-entreno

Elena también ha sido contundente sobre los edulcorantes como alternativa al azúcar: es "falso". Según la experta, "confunden a nuestro cerebro" y desequilibran las bacterias intestinales, según avalan cada vez más estudios científicos. La solución, afirma, es "reeducar el paladar" para reducir la necesidad de dulce, hasta el punto de que "una pera conferencia nos parezca un planazo".

Por su parte, María ha dado buenas noticias para los amantes del café, asegurando que el de tueste natural tiene buenas evidencias científicas y propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se podrían tomar "hasta 3 cafés al día", siempre que no existan problemas cardíacos o de sueño. Finalmente, Elena ha desmontado la creencia de que una cerveza hidrata tras hacer deporte: "Algo que tiene alcohol no puede ayudarte a hidratar". La mejor forma de hacerlo es con agua, y las bebidas isotónicas solo son necesarias tras un ejercicio extenuante y prolongado.